Wat waren de bijzonderste of meest spraakmakende momenten in de pitstraat van het afgelopen Formule 1-seizoen? De redactie van het ‘FORMULE 1 magazine’ stelde een ‘TOP 5’ samen, met video’s. Van de snelste stop van Lando Norris tot inhaalacties van Verstappen . We blikken terug op de vijf beste momenten in pitstraat van 2023.

1. Lando Norris, Qatar

Een zekerheidje in deze ‘TOP 5’, de snelste pitstop van het jaar! Het team van McLaren schreef de ‘DHL fastest pit stop award’ op zijn naam. In de hitte van Qatar had het team slechts 1,80 seconde nodig om Lando Norris van nieuwe banden te voorzien.



2. Max Verstappen, Abu Dhabi

Dat Verstappen altijd op de limiet rijdt, dat weten we, maar dat hij ook in de pitstraat het randje op zoekt was nieuw. De bijzondere pituitgang op het circuit van Yas Marina werd podium voor een aantal inhaalmanoeuvres van de Nederlander.



3. Sergio Pérez, Zandvoort

De Mexicaanse coureur kwam op een nat circuit als eerste naar binnen voor de wissel naar een nieuwe set banden. De onvoorspelbare condities zorgde ervoor dat Pérez zijn voorbanden blokkeerde en daardoor de muur raakte bij ingaan van de pitstraat.



4. Sprintrace, België

Op het iconische Spa-Francorchamps was het weer wederom onvoorspelbaar. Op de zaterdag was het dan ook duwen en trekken geblazen in de pits. Iedereen kiest ervoor om van de wets te wissel naar de intermediates. Dit zorgt voor een mooi schouwspel in de pits.



5. Liam Lawson, Japan

Een ding staat vast, Liam Lawson is niet bang voor de groten der Formule 1. De rookie vond dat Lewis Hamilton niet genoeg opschoot. Vandaar dat de jonge Nieuw-Zeelander besloot om de zevenvoudig wereldkampioen in te halen in de pitstraat.



