“Werk aan de winkel.” Dat was een van de conclusies die Nyck de Vries trok na de eerste dag van het openingsweekend in Bahrein. Op het circuit van Sakhir moest de coureur van AlphaTauri in de vrije trainingen genoegen nemen met achtereenvolgens plek 16 en 19.

Over het team, de samenwerking en de ontwikkelingen gedurende de dag – ja, daar was Nyck de Vries tevreden over. “We hebben vandaag progressie geboekt”, klonk het na afloop van de tweede vrije training. “Dat is fijn. Maar het is ook duidelijk dat onze sterke punten niet heel goed bij de karakteristieken van de baan passen.”

VIDEO: Zo begon het Grand Prix-weekend voor Nyck de Vries

Als gevolg daarvan eindigde De Vries net als teamgenoot Yuki Tsunoda (respectievelijk 13e en 18e) achteraan in de middenmoot. “We staan toch wat verder naar achteren dan gedacht”, constateerde De Vries. ,,En je kunt in een raceweekend niet veel grote veranderingen meer doen.”

Of er in Bahrein dus meer inzit voor AlphaTauri zal zaterdag en zondag moeten blijken. De Vries roemde nogmaals de samenwerking binnen de Italiaanse renstal, daar zal het niet aan liggen. Maar het circuit helpt niet mee. “Het ligt ons niet heel goed: oud asfalt, flink wat bandendegradatie en langzame bochten.”

Zenuwachtig, dat was hij in elk geval niet heel erg geweest voordat het licht op groen ging. “Het helpt dat we hier vorige week ook al waren met de testdagen. Je kent het circuit en de omstandigheden, ook al zijn die anders dan toen.”

Even leek het er nog op dat De Vries mogelijk in problemen zou komen door een ‘unsafe release’ in de pitstraat. Hij reageerde volgens de stewards echter adequaat genoeg om een botsing met Lando Norris te voorkomen. Daardoor kwam De Vries er zonder straf vanaf, zo bleek nadat beide coureurs hun verhaal hadden gedaan bij de wedstrijdleiding.