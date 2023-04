Voor Nyck de Vries eindigde zondag een toch al teleurstellend raceweekend in Bakoe met een onnodige uitvalbeurt. Met een op het oog goede strategie en puike snelheid ging hij in de fout door de muur te raken aan de binnenkant van een van de bochten.

De Vries was samen met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg gestart op de harde band en dat pakte in de openingsfase goed uit. Het drietal was met een opmars bezig en leek een betere strategie te hebben dan de op mediumbanden gestarte concurrentie. De Vries klom van P20 op naar P14 en was op jacht naar Guanyou Zhou toen hij de muur raakte.

Hij beschadigde daarmee zijn linkervoorwiel en kon niet verder. De crash zorgde ervoor dat de safety car op de baan kwam. Voor de dit seizoen nog puntloze De Vries was het zijn tweede uitvalbeurt: in Australië werd hij van de baan getikt door Logan Sargeant (Williams).

Erger was dat er in Bakoe veel meer in had gezeten: de AlphaTauri rendeert er goed, zowel De Vries als teamgenoot Yuki Tsunoda toonden snelheid. Twee crashes, eerst in de kwalificatie en vervolgens dus in de race, zorgden uiteindelijk voor een dramatisch weekend voor De Vries.