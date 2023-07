Opnieuw een weinig verheffende dag voor Nyck de Vries. De coureur van AlphaTauri finishte de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag op de zeventiende plaats, als laatste van de nog rijdende auto’s. Toch kijkt de Nederlander positief terug op zijn optreden.

De Vries was de race vanaf de achttiende stek gestart op de zachte band. Die compound bleek verrassend lang goed te blijven. De Vries keek dan ook tevreden terug op dat deel van de race. “Ik vond dat mijn eerste driekwart van de race vrij goed was. Ik kon de softs verrassend lang goed houden en we bleven ook verrassend lang competitief op een band waarvan we niet hadden verwacht dat we die zo lang goed zou blijven.”

Nyck de Vries in pitstraat op Silverstone (Getty Images)

Aan het einde van zijn stint op de softs lag De Vries veertiende, maar vlak nadat hij was overgestapt op een nieuwe set banden (de harde compound) kwam de safetycar naar buiten en stapte hij terug over naar de zachte band. “De eerste drie ronden op de harde band waren ook zeer sterk, maar het was jammer dat vervolgens de safetycar naar buiten kwam.” De Vries wist zich nog even te handhaven, maar tegen het einde van de race viel hij terug. “We hadden een issue, waarvan ik nog niet precies van op de hoogte ben gebracht,maar er was blijkbaar iets niet in orde waardoor we niet snel meer waren.”

De Vries realistische: ‘We zijn gewoon niet competitief genoeg’

Volgens De Vries had er op Silverstone ook niet veel meer ingezeten. “Uiteindelijk zijn we over het geheel gewoon niet competitief genoeg, dat is de realiteit. Iedereen werkt hard en probeert stapjes te zetten, maar de anderen brengen ook continu upgrades. het is dus een kwestie van hard blijven werken om niet alleen de anderen in te halen, maar vooral ook om niet verder weg te zakken.”