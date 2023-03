Net als in Bahrein eindigde de kwalificatie voor Nyck de Vries in Saoedi-Arabië al bij de eerste schifting. De coureur uit Sneek start zondag als achttiende. Er had meer ingezeten, zo liet hij in Jeddah weten aan onder meer FORMULE 1 Magazine.

De Vries leek in de slotfase van Q1 op weg om de top-15 te bereiken, maar in de derde sector moest hij tijd toegeven op de concurrentie. “Mijn laatste rondje was goed, maar om onverklaarbare redenen was de batterij niet helemaal vol. Daardoor verloor ik tijd in de laatste sector. Of het goed genoeg was geweest voor Q2 weet ik niet, maar ik was er wel dichtbij geweest.”

Omdat de coureur van AlphaTauri door een motorwissel de gehele derde vrije training miste, waren de verwachtingen voor de kwalificatie op voorhand niet hooggespannen. En voor de race? “Het kan saai worden, of heel spannend. Ik hoop dat er voor ons kansen komen om posities te winnen. Ik heb wel het gevoel dat we er dit weekend iets beter bij zitten dan in Bahrein.”

Teamgenoot Yuki Tsunoda haalde Q2 overigens ook niet, de Japanner werd zestiende met drie tienden voorsprong op De Vries. Het gevoel van die laatste over de kansen op zondag, wordt overigens onderstreept door de snelheid in de long runs op vrijdag. Daarin deed AlphaTauri niet onder voor veel andere teams in de middenmoot, zo bleek uit data.

Zie hieronder de reactie van Nyck de Vries op video.