Voor het eerst dit seizoen plaatste Nyck de Vries zich tijdens een kwalificatie voor het tweede deel. Toch was de coureur van AlphaTauri niet geheel tevreden. “Er had nog wel iets meer ingezeten”, zei hij over de vijftiende startpositie.

Tijdens de eerste twee races in Bahrein en Saudi-Arabië sneuvelde De Vries in Q1, in Australië lukte het hem om de ban te breken. Sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda ging hij door naar het tweede deel. Daarin was de Japanner hem uiteindelijk de baas: die start als twaalfde.

“De omstandigheden veranderden vrij snel tijdens de sessie”, keek De Vries terug. “Als team kregen we het net niet goed genoeg voor elkaar in de laatste run. Maar het was een positieve sessie, we waren in elk geval competitief.”

De Vries beaamde dat het fijn is om Q2 te hebben bereikt, maar hij keek verder dan dat. “Uiteindelijk is het doel om dichter bij de top-10 te komen. We zetten kleine stapjes, dat is bemoedigend. Maar waar we zondag met betrekking tot de race-pace staan, geen idee.”