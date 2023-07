Christian Horner zag Nyck de Vries vooral als een noodoplossing bij AlphaTauri. Te gast bij de F1 Nation podcast vertelt Horner over zijn ervaringen met De Vries en zijn twijfels over de komst van de Nederlander bij AlphaTauri. De wisseling kon dan ook niet langer wachten, zo legt de Red Bull-teambaas uit.

Na een sterke debuutrace op Monza in 2022 kreeg De Vries een stoeltje aangeboden bij AlphaTauri. Daar was door de stoelendans in de rest van het veld een plekje vrij gekomen. Pierre Gasly verliet na jaren trouwe dienst het team voor Alpine, en dus moest er een nieuwe coureur binnengehaald worden. Binnen de Red Bull Junior Academy waren op dat moment weinig kandidaten met een superlicentie. Liam Lawson was de enige uit die academy die op weg leek om zijn licentie te behalen, iets wat hij inderdaad aan het einde van het seizoen deed. Uiteindelijk viel de keuze dus op De Vries.

Zoals we nu weten is dat verhaal inmiddels voorbij. De Vries is vervangen door Daniel Ricciardo. In de podcast legt Horner uit dat dat vooral kwam door een sterke prestatie van Ricciardo tijdens een bandentest op Silverstone. “De situatie was daarna duidelijk. We vroegen ons af wat voor nut het nog had om langer te wachten. Als we dit gaan doen, dan kunnen we het net zo goed zo snel mogelijk doen. Zo krijgt Daniel nog twaalf races om laten zien wat hij kan. Het overheersende gevoel was dat Nyck het gewoon niet helemaal goed deed.”

Enige tijd terug maakte Helmut Marko al duidelijk dat binnen de Red Bull-organisatie hij degene was die vooral voor De Vries pleitte. Teambaas Franz Tost had liever Mick Schumacher op die plek gezien, en volgens Marko had ook Horner de nodige twijfels over de komst van de Nederlander. Dat is ook wat Horner nu zelf bevestigt.

“Nyck is natuurlijk een erg goede coureur”, begint Horner. “Hij was kampioen in de Formule 2, in de Formule E, hij heeft overduidelijk veel ervaring. Maar wat betreft de leeftijd is hij geen jonge coureur. Ik zag dus ook niet helemaal in hoe hij in het junior-programma paste. Het was eigenlijk een soort noodoplossing.”

