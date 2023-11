De Formule 1. De koningsklasse van de motorsport. Elk jaar staan er tientallen coureurs te trappelen om deel te mogen nemen aan de Formule 1. Helaas zijn er maar twintig zitjes, dus velen van hen moeten hun kans afwachten. In de serie “De wachtkamer van de Formule 1” praat FORMULE 1 Magazine met coureurs die de komende jaren hun debuut hopen te maken in de sport. In deze editie: Mercedes Junior-coureur Frederik Vesti.

Vesti (21 jaar) komt uit Denemarken en is sinds 2021 lid van het opleidingstraject van Mercedes. Dit jaar sloot hij zijn tweede seizoen in de Formule 2 af op de tweede plek. Tot in de laatste race was hij nog een titelkandidaat, maar uiteindelijk moest hij toch de winst laten aan Theo Pourchaire. Desondanks heeft hij met zes overwinningen en vier podiums bewezen dat hij de Formule 2 al is ontstegen. Volgend jaar keert hij dan ook niet terug in de serie.

Zandvoort

Dit seizoen was er een van pieken en dalen voor Vesti. Zijn vele overwinningen werden uitgebalanceerd door technische problemen en uitvalbeurten. Een van de meest opvallende momenten kwam in Zandvoort. Na een pitstop raakten zijn beide achterbanden los en mocht Vesti de auto parkeren in de grindbak.

“Dat was een behoorlijke verrassing”, vertelt Vesti. “Normaal gesproken glijdt de auto al een beetje heen en weer, dus ik dacht het gewoon kwam omdat de banden koud waren. Dus ik reed gewoon door. Gelukkig ging ik niet zo snel, want het was achter de safety car. Toen ik de bocht door ging, merkte ik meteen dat er iets mis was. Maar vanaf het moment dat ik dat besefte tot het moment dat het misging, had ik bijna geen tijd om er iets aan te doen. Het was best moeilijk te accepteren. Maar je moet er ook niet te lang over nadenken. Je hebt er niets aan, je kan er niets van leren. Dus gewoon door en focussen op de volgende race.”

Monaco

Daartegenover staat de race die Vesti zelf als de beste uit zijn carrière beschouwt: Monaco, dit jaar. “Ik zei altijd dat ik Monaco niet zo leuk vond, maar dat kwam omdat ik het nooit won”, grijnst de Deen. “Dit jaar was dat wel anders. Ik voelde me goed in de training. Ik was nog nooit zo nerveus als tijdens de kwalificatie, maar ik was ook erg enthousiast. Het voelde gewoon alsof alles klikte. Toen ik pole position pakte… ik denk dat dat nog haast beter voelde dan toen ik op zondag won. Dat hele weekend was het hoogtepunt van mijn carrière.”

“Het voelt nu haast alsof ik nooit meer nerveus kan worden omdat ik op die zondag al mijn piek bereikte”, vervolgt Vesti, met glunderende ogen van trots. “Mijn hartslag was al torenhoog terwijl ik gewoon stil zat. Maar zodra die motor aangaat, dan gaat er een schakelaar om. Die druk, die zenuwen, dat is een manier van je lichaam om je te vertellen dat je er echt om geeft. Het geeft je net dat beetje extra focus. Ik denk dat zodra je dat beseft, je als coureur heel veel beter wordt.”

Vesti zat in totaal drie keer in een Mercedes F1-auto dit jaar.

Mercedes

Als lid van het Mercedes Junior Team staat Vesti dichter bij de Formule 1 dan veel van zijn collega’s uit de Formule 2. Hij heeft dan ook al een paar keer in een Formule 1-auto gereden, bijvoorbeeld in twee vrije trainingen dit jaar en tijdens de testdag na afloop van het seizoen. Dat is volgens hem ook het grootste voordeel van zo’n opleidingstraject.

“Een juniorenprogramma als dit kan ontzettend helpen, omdat je op deze manier inzicht in de Formule 1 krijgt”, legt Vesti uit. “Je voelt je betrokken bij het team, je leert van de coureurs en de engineers. Er is zoveel meer data dan in de Formule 2. In mijn geval was het een enorme stap vooruit in mijn carrière dat ik in de F1-auto kon rijden in Mexico en Abu Dhabi. Het gaf me enorm veel zelfvertrouwen. Het geeft je die hoop, dat besef dat je het inderdaad tot de Formule 1 kan schoppen, want je zit daar al in de auto, je bent al in de paddock.”

De keerzijde daarvan is dat je hard moet werken om die steun te blijven verdienen. “Het is heel erg moeilijk om een Mercedes-junior te worden. Het heeft drie jaar aan racen en contacten gekost voordat ze me überhaupt junior coureur wilden overwegen. Je moet ze laten zien dat je de juiste coureur bent en ze moeten veel potentie in je zien om in je te investeren.”

Maar die druk is er altijd al geweest. Ook al voordat hij lid werd van het Mercedes-team. “Het was altijd: ‘doe het goed, of je hoeft niet meer terug te komen’. Natuurlijk is er druk, maar de simpele manier om het te zeggen is: het geeft meer dan het neemt, veel meer. Voor mij heeft het feit dat ik deel uitmaak van Mercedes mijn carrière een enorme boost gegeven.”

Aan de zijlijn

Volgend jaar zal Vesti naar alle waarschijnlijkheid niet in de Formule 1 rijden. Dat is wel een zware dobber, zo vertelt hij. “Sinds ik acht jaar oud was, is er een perfect plan geweest voor wat ik het volgende jaar ga doen. Nu heb ik min of meer het einde van de ladder richting Formule 1 bereikt. En als ik volgend jaar niet in de Formule 1 zit, dan maakt dat geen deel uit van het plan. Dat is erg moeilijk. De meeste F2-coureurs hebben hiermee te maken, want het is erg moeilijk om in de F1 te komen.”

Toch schaadt het zijn zelfvertrouwen niet. “Mijn aanpak is om het per week aan te kijken en in die week mijn best te doen. Het belangrijkste is om gemotiveerd te blijven. Ik weet dat ik een goed jaar heb gehad, ik weet dat ik goed genoeg ben om in de F1 te racen en in de toekomst een stoeltje te bemachtigen. Dus voor nu moet ik gefocust en gemotiveerd blijven en blijven bouwen aan mijn toekomst.”

Is het dan beter om aan de zijlijn van de Formule 1 te blijven staan (zoals bijvoorbeeld Mick Schumacher en Felipe Drugovich doen) of om te blijven racen (zoals Liam Lawson)? “In de basis zou ik zeggen dat het altijd beter is om te racen dan om niet te racen. Dus als ik volgend jaar niet in de F1 zit, zorg ik er met een andere auto voor dat ik scherp blijf en mijn talent kan laten zien. Maar het is moeilijk te zeggen, want niet iedereen heeft dezelfde kansen. Ik denk niet dat je kunt zeggen of het een beter is dan het ander.”

“F1 is het toppunt van de motorsport. Het moet ook lastig zijn om erin te komen.“

Toegankelijkheid

De belangrijkste vraag voor een opkomende coureur als Vesti is natuurlijk: is de Formule 1 momenteel toegankelijk genoeg voor nieuwe coureurs? De Deen geeft toe dat het een lastige kwestie is.

“De sport is opgezet zoals hij is. Op een bepaalde manier wil je ook niet dat het verandert. Ik denk dat de F1 dit jaar en vorig jaar goed werk heeft geleverd door de VT1’s voor rookies te introduceren. Dit geeft coureurs de kans om te laten zien wat ze kunnen en het geeft coureurs die misschien nog nooit in een auto hebben gereden de kans om op het circuit te rijden. Ik denk dat het een hele goede stap is. F1 is hard. Dat moet ook. Het is het toppunt van motorsport. Het moet ook lastig zijn om erin te komen.”

‘Ik zal blijven racen tot ik niet meer kan’

Mocht Vesti inderdaad ergens in de komende jaren in de Formule 1 debuteren, dan kunnen we maar beter een beetje een beeld van hem als coureur en persoon krijgen. Daarom stelden wij hem ook nog een aantal vragen over hemzelf.

Stel je komt in de Formule 1, wie is dan je ideale teamgenoot?

“Iemand die snel is, dat is erg belangrijk. Als je een coureur naast je hebt die langzamer is en je niet echt uitdaagt, dan wordt het wel lastig. Ik heb graag een teamgenoot die me elke race weer een beetje verder pusht om het beter te doen. Dat motiveert me ook, als ik wordt uitgedaagd, dus ik heb graag iemand waar ik veel mee in duel kan gaan.”

Heb je een idool waar je naar opkeek binnen de Formule 1?

“Niet echt. Dit klinkt verkeerd, maar ik lette nooit zoveel op andere coureurs. Ik lette altijd heel erg op mijn eigen carrière. Ik zou eigenlijk zeggen dat mijn vader mijn idool is. Hij heeft een geweldige kijk op racen, niet alleen bij mij maar ook in het algemeen. Hij is er mijn hele carrière bij geweest, hij heeft misschien maar twee of drie races gemist in mijn hele leven. Maar als ik echt een coureur zou moeten noemen, dan zou ik zeggen: Lewis. Hij won altijd terwijl ik opgroeide, dus daar kijk ik in de Formule 1 dan nog het meest naar op.”

“Mijn vader is mijn idool. Hij heeft maar twee of drie races gemist in mijn hele leven.”

Zijn er nog circuits waar je ooit op zou willen rijden, waar je nu nog nooit op hebt geracet?

“Singapore. Ik ben dol op stratencircuits. De twee hoofdraces die ik dit jaar heb gewonnen waren ook op stratencircuits. Dus dat zou een leuke ervaring zijn.”

Is er buiten F1 ook nog een andere competitie of race waar je ooit aan deel zou willen nemen? Bijvoorbeeld Le Mans of de Indy 500?

“Niet echt. Mijn enige droom was altijd om de Formule 1 te bereiken. Dat is waarschijnlijk ook waarom ik het goed doe in de Formule 2. Als je al op jonge leeftijd besluit dat iets anders ook wel goed genoeg zou zijn, dan denk ik niet dat je hebt wat nodig is om F1 te bereiken. Dus ik ben altijd zo op F1 gefocust geweest dat ik nooit echt naar iets anders heb gekeken. Dat gezegd hebbende heb ik een enorme passie voor racen, dus buiten de Formule 1 zou ik nog steeds heel graag willen racen. Ik kan niet één serie noemen, maar ik hou van racen en ik zal blijven racen tot ik niet meer kan.”

