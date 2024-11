Naar verluidt is de deal tussen Audi en de staat Qatar beklonken. De Duitse autogigant kocht in maart het Formule 1-team van Sauber op om in 2026 een eigen fabrieksteam te kunnen introduceren. Echter, omdat moederbedrijf Volkswagen AG het financieel moeilijk heeft, zoekt Audi samenwerking met het belangrijkste staatsfonds van Qatar. Vrijdag zou de golfstaat moeten bevestigen dat het een minderheidsbelang heeft verworven.

Volgens Sky News heeft de Qatar Investment Authority, de grootste soevereine investeringsgroep, een deal gesloten met Audi om ongeveer dertig procent van het Sauber-team te kopen. Vrijdag volgt naar verwachting een officiële bekendmaking. Omdat het om een minderheidsbelang gaat, blijven de plannen om het team in 2026 om te dopen tot Audi voorlopig ongewijzigd. Desalniettemin wordt de deal gewaardeerd op honderden miljoenen dollars.

De samenwerking tussen Audi en Qatar benadrukt hoe rijke Arabische landen aanzienlijk investeren in ’s werelds bekendste sportteams. Eerder kregen grote voetbalclubs als Paris Saint-Germain en Manchester City al een impuls vanuit het Midden-Oosten. Ook in de autosport stroomt kapitaal vanuit Arabische investeerders. Zo heeft het Bahreinse staatsbedrijf Mumtalakat een groot aandeel in het moederbedrijf van McLaren, en is de Qatarese staat al een belangrijke sponsor van de Formule 1.

De investering vanuit Qatar biedt Audi een welkome financiële impuls. Door de problemen bij moederbedrijf Volkswagen stond het Formule 1-project de afgelopen maanden op losse schroeven. Met mogelijke fabriekssluitingen en veel banenverlies dreigde Audi de Formule 1-plannen te herzien. Met de financiële steun vanuit Qatar zou het project een nieuwe impuls kunnen krijgen.

