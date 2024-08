Naast Richard Verschoor staat er in Monza nog een tweede Nederlander op de Formule 2-grid: Niels Koolen. De 23-jarige coureur stapt over vanuit het Amerikaanse Indy NXT-kampioenschap. Hij neemt bij AIX Racing het plekje over van Taylor Barnard, die de kans heeft gekregen om voor het Formule E-team van McLaren te gaan rijden.

Niels Koolen is de zoon van de voormalig rallycoureur en succesvol zakenman Kees Koolen. Naast Monzal zal Koolen (op de foto boven, rechts) ook in Baku, Azerbeidzjan in actie komen. “Ik ben heel blij met deze kans van AIX Racing om deel te nemen aan de Formule 2-races in Monza en Baku”, aldus Koolen op de F2-site.

“Een paar jaar geleden had ik de droom om de Formule-wagens te halen. Sindsdien heb ik constant getraind om me op deze stap voor te bereiden. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft op deze race en ik kijk uit naar mijn eerste Formule 2-race.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!