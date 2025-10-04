Max Verstappen kan na de derde vrije training met veel vertrouwen richting de strijd om pole position in de kwalificatie voor de GP van Singapore. De Nederlander toont zaterdag, net als een dag eerder, zijn snelheid. In de laatste training op het stratencircuit eindigt hij zelfs als eerste, vlak voor McLaren-rivaal Oscar Piastri.

Andere omstandigheden, hogere temperatuur, daglicht; nee, veel zegt de derde vrije training qua tijden en prestaties niet over de kwalificatie later deze zaterdag in Singapore. Maar toch, een paar goede runs neerzetten kan nuttige feedback opleveren en een goed gevoel geven voor de kwalificatie. Op welke plaats Verstappen bijvoorbeeld eindigt in zo’n derde vrije training, doet er relatief weinig toe. Belangrijker is de conclusie die al na vrijdag getrokken kon worden: er is reden tot tevredenheid over de auto en dus hoop op een goed resultaat.

Het duurt overigens in VT3 even voordat de Nederlander zich op de baan meldt. Als de rest van het veld al een kwartier in de rondte rijdt, staat hij nog in de pits. En net als Verstappen zich dan laat zien, volgt een code rood. Racing Bulls-coureur Liam Lawson crasht als hij in bocht 7 de controle over zijn bolide kwijtraakt. Pijnlijk voor de Nieuw-Zeelander, want vrijdag zorgde hij met een crash ook al voor schade en een rode vlag.

VIDEO: Tweede klapper voor Lawson in Singapore

Na de onderbreking staat er voor de coureurs nog ruim een half uur op de klok. Op dat moment maakt Lando Norris een prima indruk, de McLaren-coureur herstelt zich van een tegenvallende vrijdag. Williams zit er met Alex Albon en Carlos Sainz ook goed bij, evenals Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell.

In het laatste kwartier gaan de coureurs er nog eens goed voor zitten: tijd om wat snelle ronden neer te zetten op, in veel gevallen, nieuwe zachte banden. Verstappen blijkt de rapste. Zijn rivalen komen niet meer aan zijn tijd, óók titelrivalen Norris en Piastri niet. De top-vijf van VT3 eindigt echter binnen een tiende van elkaar. De kwalificatie (15.00 uur Nederlandse tijd) belooft dan ook erg spannend te worden. En Verstappen maakt daarin serieus kans op pole position, zo luidt de conclusie.

Uitslagen

