Deze rating krijgt Max Verstappen in F1 2020

In F1 2020, het nieuwste Formule 1-spel van Codemasters dat op 10 juli gereleaset wordt, zullen coureurs een rating krijgen. Zowel F1- als F2-coureurs krijgen zo een beoordeling zoals die in de game-wereld bekend zijn in bijvoorbeeld het voetbalspel FIFA. Codemasters maakt Max Verstappens rating alvast bekend.

F1 2020 zal weer wat uitgebreider zijn dan zijn voorganger in 2019. Eerder raakte al bekend dat de circuits Zandvoort en Hanoi opgenomen zijn in het spel en er een aantal nieuwe modes worden toegevoegd. Daaronder My Team, waarin je zoals de naam aangeeft je eigen team runt als coureur én manager en de strijd aangaat met bestaande teams.

Ondertussen maakten de Formule 1 en Codemasters ook bekend dat we vanaf dit jaar driver ratings te zien krijgen in het spel. De coureurs, inclusief die in de Formule 2, worden gescoord van 1 tot 99 in vier categorieën: ervaring, race craft, bewustzijn en snelheid. Samen vormen die vier scores een algemene rating. De beoordelingen in de verschillende categorieën zijn gebaseerd op real world-data. De scores die de coureurs krijgen, hebben invloed op hun prestaties op de baan in het spel en helpen spelers bepaalde functies en technische upgrades te ontgrendelen.

Van drie teams en dus zes coureurs onthult de Formule 1 nu al de rating. Die teams zijn Red Bull, Racing Point en Alpha Tauri. Van de beoordelingen die we nu al kennen heeft Max Verstappen met 90 de hoogste score. Vooral Verstappens race craft (94) en snelheid (96) tillen zijn score omhoog.

