F1 2020 toont hoe Dutch GP eruit zou hebben gezien

Vandaag was er de officiële bevestiging dat de terugkeer van de Dutch GP met een jaartje wordt uitgesteld naar 2021. Dat besluit nam de organisatie na overleg met de Formule 1. Om F1-fans in Nederland en ver daarbuiten toch een idee te geven van hoe de Grote Prijs van Nederland op het vernieuwde Zandvoort zou hebben uitgezien, lanceert Codemasters deze beelden van F1 2020.

Hoewel de Formule 1 en organisatie van de Dutch GP nog wel om de tafel hebben gezeten, volgde vanochtend vanuit Zandvoort bericht dat de race definitief niet zal plaatsvinden in 2020. “De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft in samenspraak met Formula One Management moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is dit jaar nog een race met publiek te kunnen houden. Er is besloten de race definitief uit te stellen naar 2021″, meldde de organisatie.

Om Formule 1-fans in Nederland en in de rest van de wereld te tonen hoe de GP van Nederland op het vernieuwde Circuit Zandvoort zou hebben uitgezien, lanceert Codemasters deze beelden van F1 2020. Hoewel het duinencircuit dus ontbreekt op de 2020-kalender is Circuit Zandvoort wel voor het allereerst speelbaar in F1 2020, de officiële videogame van de Formule 1.

(Klik op de foto’s om ze in het groot te zien)

