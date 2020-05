Definitief: Dutch GP gaat naar 2021

De uitgestelde Grand Prix van Nederland wordt definitief niet meer verreden in 2020, zo heeft de organisatie bekendgemaakt na overleg met de Formule 1. De race op Circuit Zandvoort is doorgeschoven naar 2021. Alle toegangskaarten blijven geldig voor volgend jaar.

Na het aanvankelijke uitstel ontstond er al snel twijfel of de Grote Prijs van Nederland nog wel later in 2020 verreden zou kunnen worden. Dit vanwege de coronamaatregelen in Nederland en het gegeven dat de organisatie weliswaar openlijk openstond voor een ‘spookrace’ zonder publiek, maar dit nooit de voorkeur genoot van de race die als een festivalweekend was ingericht.

Hoewel de Formule 1 en race-organisatie nog wel om de tafel hebben gezeten, komt vanuit Zandvoort nu bericht dat de race definitief niet doorgaat in 2020. “De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft in samenspraak met Formula One Management moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is dit jaar nog een race met publiek te kunnen houden. Er is besloten de race definitief uit te stellen naar 2021.”

Alle toegangskaarten voor de editie van dit jaar blijven geldig voor de nieuwe race in 2021, benadrukt de organisatie. Fans wordt dan ook op het hart gedrukt hun kaartjes te bewaren. Wie nu al weet dat hij er in 2021 niet bij kan zijn, kan geld terug vragen. Op welke datum de Nederlandse Grand Prix volgend seizoen komt te staan, is nog niet bekend. Circuit Zandvoort hoopt dit ‘eind 2020’ te weten.