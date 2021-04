De nieuwe Formule 1-game F1 2021 verschijnt op 16 juli, zo heeft Codemasters, de maker van de game, bekendgemaakt. Naast een nieuwe gamemode verschijnen ook nieuwe circuits en is er een mogelijkheid voor vrienden om online de rivaliteit op te zoeken in een co-op carièrremodus.

Net als de vorige versie van de Formule 1-game kan de doorgewinterde fan aan de slag gaan met alle coureurs van het huidige seizoen in de carrièremodus en de gamemodus MyTeam, waarin de speler een eigen team opricht en vormgeeft. Voor die laatstgenoemde gamemodus zullen nog minstens zeven ‘iconische coureurs’ bekendgemaakt worden die de speler zal kunnen contracteren voor zijn of haar team.

Lees ook: Nuchtere Verstappen gelooft niet in ‘Italiaanse vloek’

De bekende features van F1 2020 keren terug, maar er zijn ook genoeg vernieuwingen. Foto: Laurens Stade

Naast de oude bekende elementen heeft Codemasters een nieuwe verhaalmodus toegevoegd aan de game, genaamd ‘Braking Point’. In deze gamemodus zal de speler zijn weg naar de Formule 1 vechten via de Formule 2. “De modus dompelt spelers onder in de glamoureuze wereld van de Formule 1 en geeft een voorproefje van de levensstijl, zowel op als buiten de baan: de rivaliteit, emotie en toewijding die nodig zijn om op het hoogste niveau te strijden”, vertelt franchise-gamedirecteur Lee Mather. “Braking Point is een opwindende innovatie die jaren in de maak is.” Devon Butler, de fictieve rivaal die in F1 2019 werd geïntroduceerd, zal ook weer terugkeren.

Ook mogen bij de officiële Formule 1-game de nieuwe circuits natuurlijk niet missen. Imola, Portimão en Jeddah zullen na de release beschikbaar zijn via een gratis update.

Lees ook: ‘Turkije vervangt Canada, gratis kaarten in Monaco’

Naast de nieuwe verhalende gamemodus en nieuwe circuits zal de speler ook aan de slag kunnen met de co-op carrièremodus. Vrienden kunnen het dan online tegen elkaar opnemen in hetzelfde team. Ook kan de speler zijn of haar carrièremodus instellen op ‘Real Season-start’: de speler begint het seizoen dan met de tussenstand van de Formule 1 op dat moment.

Het zal de eerste Formule 1-game worden van Codemasters sinds de overname door gamegigant Electronic Arts. De game komt op 16 juli uit voor de Playstation 5, Xbox Series X/S en PC, evenals de oudere generatie consoles, de Playstation 4 en Xbox One.

F1 2021 – coming on 16 July! 👀



🏆 Braking Point, a new immersive mode

🛣 Portimao, Imola and Jeddah

👥 Co-op Career Mode

👀 Devon Butler returns



Pre-order NOW! 👉 https://t.co/4Sl1Oisn8g



🎥 @Formula1game pic.twitter.com/8N9GMcmyo0 — Formula 1 (@F1) April 15, 2021 Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien. Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.