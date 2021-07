De nieuwe officiële Formule 1-game is uit. De makers van F1 2021 hebben zich laten inspireren door Netflix-serie Drive to Survive en een vermakelijke verhaalmodus toegevoegd.

F1 2021 opent nu met het gevleugelde citaat ‘It’s in the game’ en een Westworld-achtig deuntje in plaats van de inmiddels ingeburgerde F1-theme, maar verder heeft de overname van Codemasters door EA Sports weinig gevolgen voor het Formule 1-spel. Het is, zoals gebruikelijk, een voortzetting van de voorgaande editie, met alle verschillende spelmodussen van een time trial tot een carrière (nu ook mogelijk met twee personen).

De voornaamste toevoeging is de ‘story mode’ Braking Point. Daarin kruip je in de huid van fictieve personages en kom je voor intense uitdagingen te staan, bijvoorbeeld na een lekke band alsnog punten scoren. Af en toe slaat het soapgehalte iets te ver door in de rivaliteit tussen de teamgenoten, maar het is een leuke manier om de challenges aan elkaar te koppelen. Het zou nog mooier zijn wanneer de verhalen worden afgestemd op wat je op de baan verricht in plaats van dat je moet doen wat in het verhaal past, maar wellicht dat dat na de positieve ontvangst in latere edities verder wordt geïntegreerd.

Puristen hadden wellicht liever gezien dat de vele tijd die in de verhaalmodus is gestoken, was gebruikt om de kalender bij te werken. Zo ontbreken invalcircuits Imola en Portimão en nieuwkomer Jeddah, maar de makers beloven later meer banen toe te voegen. Gratis zelfs, en niet via een bij EA zeer gebruikelijk betaald downloadpakket. Er is wel een store waar je met ‘pitcoins’ allerlei auto- en helmdesigns en andere aardigheden kunt aanschaffen. De Deluxe-versie bevat bovendien extra iconische coureurs, van Ayrton Senna tot Felipe Massa.

