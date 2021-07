Hoe wel het wereldkampioenschap Formule 1 afstevent op een een-op-een duel tussen de Nederlandse Max Verstappen en de Britse Lewis Hamilton, zijn het niet de Nederlanders of de Britten die de virtuele circuits domineren. Uit onderzoek van Pentagon Motor Group blijkt dat gamers uit beide landen niet eens de top tien halen als het gaat om prestaties in online racespellen.

Met de Lancering van de nieuwe Formule 1-game van EA is de zoektocht naar de beste digitale racers geopend. Online kunnen gamers over de hele wereld elkaar uitdagen om te zien wie de beste virtuele coureur is. Pentagon Motor Group ging echter een stapje verder. Analisten verzamelden data uit meer dan 800 racespellen om het land met de beste online coureurs te identificeren.

Lees ook: Recensie: F1 2021 scoort punten met verhaalmodus Braking Point

Van honderden spellen werden de high scores, snelste rondetijden en de tijd die het kostte om het spel uit te spelen geanalyseerd. Om de data te verzamelen werd gebruik gemaakt van speedrun.com, een website waar gamers internationale achievements en high scores bij kunnen houden. Vervolgens kenden de analisten punten toe aan de hoogste scores per spel, tien voor de eerste plaats, vijf voor de tweede plaats en drie voor de derde plaats. Het aantal punten werd daarna verdeeld over het aantal inwoners per land. Daaruit blijkt dat de Finnen in het algemeen de beste virtuele racers zijn.

(Bron: motorsportimages.com)

Finland presteert online het best in racespellen, gevolgd door Estland en Nieuw-Zeeland. Dat de Finnen de ranglijst aanvoeren is niet geheel verwonderlijk. Het kleine land kent een grote game-cultuur. Groot-Brittannië moet het doen met de vijftiende stek en ook Nederland haalt de top tien niet. Met een twaalfde plek zijn we virtueel net sneller dan de Bulgaren en iets te langzaam voor de Uruguayanen. Uit Azië staat er niet een land in de top vijftien.

Per spel

De Pentagon Motor Group analyseerde ook de prestaties van landen per spel. In het geval van de F1-game zijn het de Japanse gamers die er met de beker vandoor gaan. Uit een analyse van de hoogste scores en de snelste rondetijden sinds de introductie van de game in 2009 blijkt dat Japanners de meeste online races per inwoner hebben gewonnen. Nederlandse gamers doen het niet slecht op de vijfde plek.

Lees ook: Nieuwe trailer F1 2021 game toont Drive to Survive-achtig drama

Er is echter gelukkig ook een game waarin de Nederlanders excelleren. Internationaal gezien is er geen land beter in Mario Kart dan wij. Het Japanse spel van Nintendo is vooral populair in Europa, want Denemarken, Duitsland, Zweden en Finland sluiten achter Nederland aan in de top vijf. De Amerikanen zijn de beste coureurs in het bekende Gran Turismo. De onbetwiste kampioenen van Grand Theft Auto zijn de gamers van Estland.