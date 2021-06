De nieuwe officiële F1 game gaat met de editie van 2021 op een ‘Drive to Survive’-achtige toer. De nieuwe verhaalmodus belooft flink veel over the top drama waar de Netflix-docuserie mogelijk nog een puntje aan kan zuigen.

Het racen zelf wordt in F1 2021 daarentegen weer een stukje realistischer door alle updates. Tegelijkertijd valt er meer aan te passen dan ooit, zowel qua spelmodus als aan het eigen team en de eigen coureur die je ook nu weer kan maken.

Uiteraard kan je in F1 2021 nog altijd de gebruikelijke kampioenschappen en losse races samenstellen en offline zelf of in splitscreen afwerken, maar kun je ook in deze editie van de F1 game weer uitgebreid online tegen vrienden en vreemden racen.

F1 2021 komt op 16 juli uit voor Playstation 4, Playstation 5, XboX One, XboX Series X/S en PC.

Check de trailer voor F1 2021 de game hieronder!

