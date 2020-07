Eerste kennismaking met F1 2020: hoog Nederlands gehalte

Op uitnodiging van Codemasters, Koch Media, Red Bull en het Official F1 Racing Centre mocht FORMULE 1 gisteren meedoen aan de F1 2020 Dutch Media Grand Prix, natuurlijk op het virtuele Circuit Zandvoort. De Nederlanse GP is weliswaar uitgesteld, maar zit wel gewoon in de nieuwe F1 game.

Omdat ik na een intensieve deadlinedag en lange curlingvergadering niet erg scherp was, deden we een soort Daniel Abtje en nam collega Sjaak Willems mijn plaats in tijdens de race tegen 19 andere journalisten op de grid van hightech 4D-simulatoren. Maar dan wel met toestemming van de organisatie, dus hopelijk volgen er geen sancties van mijn werkgever.

Helaas konden we geen prijzen mee naar huis nemen, maar Sjaak deed het zeker beter dan ik had gedaan. Dat bleek ook wel toen ik tijdens een race in het bijprogramma na de Tarzanbocht al kansloos was voor een goede klassering. Het was dan ook de eerste keer dat ik in een game op Zandvoort reed, afgezien van mijn provisorische eigen nabootsing voor GP2. Ik kende het circuit eigenlijk alleen van de twee keer dat ik er een rondje had hardgelopen.

Gelukkig kregen we een exemplaar van F1 2020 mee om thuis verder te kunnen oefenen. Wat direct het meest opvalt is dat de game nu in het Nederlands is, inclusief commentaar van Olav Mol. Alleen bij de weetjes voor de race en na afloop, maar het is een leuke toevoeging om dé stem van de Formule 1 in Nederland in het spel te hebben. Tijdens de races hoor je alleen commentaar van de vrij nutteloze race-engineer Jeff (in het Engels), drie vrij naar een voormalig coureur op Twitter in het rijtje past van mensen die weinig snappen van de Formule 1.

Na twaalf Engelstalige edities is het even wennen aan de Nederlandse vertalingen (het duurde ook even voordat ik doorhad dat met ‘moeilijk’ bij de banden eigenlijk ‘hard’ werd bedoeld), maar het zal zeker het bereik in ons land vergroten. Sowieso is F1 2020 de meest complete uitvoering van het officiële Formule 1-spel tot nu toe. Nadat vorig jaar de Formule 2 al was toegevoegd, kun je nu met je eigen team debuteren in de Formule 1, inclusief managersrol.

Oftewel, in de schaarse uurtjes zonder Formule 1 de komende weken is er genoeg te ontdekken. En voor een old skool gamer als ik is het fijn dat de splitscreenfunctie terug is. Zodat je het ook gewoon thuis tegen vrienden kunt opnemen in plaats van alleen maar online. Al ben ik nu eindelijk overgestapt op een (bescheiden) playseat en weet ik niet of ik het voor elkaar krijg er een tweede bij te plaatsen…

Maar dan is er altijd nog het Official F1 Racing Centre in Utrecht, waar je de game kunt spelen met vrienden of wildvreemden in hightech 4D-simulatoren (inclusief wind, al kun je dat gelukkig ook uitzetten). Wij mogen twee cadeaukaarten weggeven. Mail je antwoord op de vraag: Hoe heet de (fictieve) co-commentator van Olav Mol in de game F1 2020? naar redactie@formule1.nl en wie weet ben jij de gelukkige winnaar!