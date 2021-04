Ook in Imola wordt volop gespeculeerd over Formule 1’s kalender van de komende maanden. Volgens de laatste berichten in de paddock is de kans op een Canadese GP bijna gereduceerd tot nul, hoewel de zeevracht van de teams en bandenleverancier Pirelli onderweg is naar Montréal. In Monaco overweegt de organisatie de tribunes (gedeeltelijk) te vullen met alleen locals.

FOM’s nieuwe topman Stefano Domenicali kondigde onlangs al aan dat de kalender van 2021 zeer waarschijnlijk niet volgens planning zal verlopen. De geplande openingsrace in Australië werd al verschoven naar november, de Chinese GP verdween volledig van de kalender. Met races in Imola (dit weekend) en Portimão (begin mei) is de kalender aangevuld tot een recordaantal van 23 Grands Prix.

Portugal zal – net als in Imola – de deuren voor fans gesloten houden. De kans daarop lijkt ook in Spanje, een week na de race in de Algarve, vrij groot. In Monaco is de kaartverkoop gestaakt. De Grand Prix gaat volgens plan door, de opbouw van het circuit is in volle gang. Volgens de laatste berichten is de organisatie, de Automobile Club Monaco, van zins het gereduceerde aantal beschikbare tribunekaarten gratis weg te geven aan de lokale bevolking. ‘Dat ziet er beter uit dan lege tribunes’, zo meldt een ingewijde.

De Azerbeidzjaanse GP werd een tijd geleden al bevestigd, zonder publiek. Een week later staat de klassieker in Canada op de rol. Maar die verdwijnt volgens ingewijden van de kalender. Er is niet alleen een gat van zes miljoen dollar tussen vraag en aanbod, de Canadese regering voert ook een strikt beleid omtrent het inreizen. Commercieel rechtenhouder FOM heeft Turkije op het oog als vervanger van het Canadese nummer. Ook uit logistiek en geografisch oogpunt: Istanbul ligt meer op de route naar huis vanuit Bakoe dan Montréal. FOM wacht op een akkoord met Turkije. Als dat er is, wordt Canada meteen geschrapt.

