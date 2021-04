Vervloekt, dat leek Max Verstappen vorig jaar wel in Italië, met drie uitvalbeurten in alle drie de Italiaanse nummers die toen op het programma stonden. De nuchtere Verstappen gelooft echter niet in een Italiaanse vloek. “Het is gewoon toeval.”

Dat verklaart Verstappen, met een lachje, in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Op de vraag of Italië door de pech van vorig jaar niet bepaald zijn favoriete land is, reageert hij gevat: “Het is een prima land hoor, al hebben de Formule 1-resultaten niet meegezeten. Ik kan er nog steeds lekker op vakantie en eten”, grapt hij.

“Dat het in Italië niet heeft meegezeten, tsja, dan kan nou eenmaal. We waren vorig jaar gewoon ongelukkig wat dat betreft. In Mugello waren we heel snel en had er een goed resultaat ingezeten”, blikt hij terug op de race waar hij bij een startcrash betrokken raakte. “Op Monza is het tot op heden nooit echt een goed weekend geweest. Op Imola ging het vorig jaar heel goed tot mijn band klapte”, somt hij op.

“Het is echter niet af te schrijven op Italië, maar gewoon toeval”, weet Verstappen. De Red Bull-rijder gaat er, met een kleine slag om de arm, ook vanuit dit weekend op Imola een goed weekend te kunnen hebben. “Dat we in Bahrein sterk waren, biedt geen garanties voor hier”, haalt hij aan. Maar: “Het is fijn om te weten dat we dit jaar een competitieve auto hebben. Het is top om het seizoen zo te beginnen.”