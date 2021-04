Max Verstappen had gehoopt in Bahrein te winnen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. De Nederlander hoopt dat dit weekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari de rollen omgedraaid zijn, maar wil de tweede plaats bij de seizoensopener wel nuanceren: “Als een tweede plek een slecht resultaat is, dan verheug ik me op de volgende 22 races.”

Verstappen begon goed aan het seizoen 2021. De Red Bull-coureur pakte met een grote marge de poleposition en was op de zondag in een spannende race verwikkeld met Lewis Hamilton. De Brit trok daarbij uiteindelijk aan het langste eind, maar Verstappen hoopt dat het dit weekend anders zal zijn.

“Hopelijk is de volgorde dit weekend omgedraaid”, zegt Verstappen bij de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia Romagna. “Tegelijkertijd, als een tweede plek een slecht resultaat is, verheug ik me op de volgende 22 races. Vorig jaar waren we hier competitief”, zegt hij over Imola, “dus ik heb veel zin in dit weekend. Ik zie geen reden waarom de auto hier niet weer goed zou zijn.”

Max Verstappen vertrok van pole en kwam als tweede over de streep in Bahrein. Foto: Motorsport Images

Track limits in Bahrein

In Bahrein was er veel te doen om de track limits in bocht 4. De FIA liet voorafgaand aan het raceweekend in een document weten dat de track limits daar alleen in de kwalificatie gecontroleerd zouden worden, waar Mercedes volop gebruik van maakte in de race. Tijdens de race kreeg Hamilton van zijn team te horen dat hij die track limits niet meer moest overschrijden, waardoor onduidelijk was wat nou wel en wat niet toegestaan was.

“Het is makkelijk op te lossen door er een muur te zetten, of een grindbak”, vertelt Verstappen. “Je moet een regel niet tijdens de race veranderen. Dat je iemand niet buiten de baan mag inhalen, zoals ik deed, snap ik ook wel. Maar ik vind het niet correct dat je nog wel een voordeel kan pakken als je het wel doet als je in je eentje rondrijdt. Het was wat warrig in de race. Voor de race was het streng, maar in de race ging Lewis dertig ronden te wijd. Ik deed het twee ronden en toen zeiden ze dat het niet meer mocht”, aldus Verstappen, die zegt dat de coureurs het er nog over zullen hebben met wedstrijdleider Michael Masi.

Met een mogelijk zeer spannend seizoen in het verschiet zou het resultaat van Bahrein nog belangrijk kunnen worden in de titelstrijd. Hoewel Verstappen zijn tweede plaats als een gemiste kans ziet, kijkt hij vooral uit naar de volgende 22 races. “Ik was niet echt verrast dat ze zo dichtbij zaten, want zij hadden geen perfecte ronde in de kwalificatie”, doelt hij op Mercedes. “Ze zeggen soms dat ze niet in de buurt zitten, maar ze zitten er echt dichtbij”, lacht Verstappen. “Ik hoop dat Bahrein een one-off was en ik geloof dat dat ook zal zijn. We kunnen zeker beter dan wat wij hebben laten zien daar, maar dat kunnen zij ook. We moeten ervoor zorgen dat de auto sneller wordt”, concludeert de Nederlander.