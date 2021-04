Verstappen weet: ‘Geen garanties voor Imola, we moeten perfect zijn om te winnen’

“We moeten ons werk perfect doen”, echoot Max Verstappen vooruitblikkend op de Grand Prix in Imola de woorden van Red Bull-topman Helmut Marko over wat nodig is om Mercedes te verslaan. Wat de Nederlander verder weet: “Er zijn geen garanties.”

Er is immers pas één race verreden in 2021 en hoewel Red Bull bij de seizoensopener in Bahrein de snelste auto had, slaagde Mercedes er toch in te winnen. Vanwege ‘kleine foutjes’, zoals Marko die eerder al opnoemde: een verkeerde bandenkeuze, een wellicht niet ideale strategie en een probleem met het differentieel van Verstappens bolide in het begin van de race.

Lees ook: Marko: ‘In Bahrein wel geleerd dat we perfect moeten zijn om Mercedes te verslaan’

Verstappen omschrijft de race in Bahrein nog altijd als ‘een geweldige start van het seizoen’, vooral wat de pure performance van zijn Red Bull RB16B betreft, maar benadrukt dus ook: “Er zijn geen garanties nu we naar Imola gaan. De start van het seizoen was positief en hopelijk kunnen we dat vasthouden, maar dat zal niet makkelijk zijn en we moeten ons werk perfect doen”, beseft hij.

Red Bull zet zoals Verstappen aanhaalt alle zeilen bij om zich constant te blijven verbeteren, wat volgens hem ook wel nodig is in de strijd met Mercedes. “Het kan altijd beter, zeker als je met een team in gevecht bent dat zeven keer wereldkampioen is geworden. Dat is dan ook waar we in Imola naar zullen streven. Ik voel me klaar voor de strijd en er wacht ons ook nog een lang seizoen.”

Lees ook: Villeneuve mengt zich in eeuwige discussie: ‘Hamilton de beste ooit? Ik weet het niet…’

Gezien Imola pas nummer twee van de in totaal 23 races is, is dat laatste zeker waar. Tegelijkertijd betekent het feit dat het seizoen nog zo pril is voor Verstappen ook dat het lastig is om voorspellingen te doen. Aan de wil om te winnen zal het echter niet liggen. “Die zit diep. Ik ben enorm gemotiveerd en wil elke race winnen. Hopelijk kunnen we het nu een plekje beter doen”, aldus de nummer twee in het WK.