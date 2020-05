Olav Mol voorziet F1 2020 van Nederlands commentaar

Olav Mol, de Formule 1-stem van Nederland, zal het nieuwe Formule 1-spel van Nederlands commentaar voorzien. Mol is vanaf 10 juli, de releasedatum van F1 2020, als eerste Nederlandse verslaggever te horen in het spel van Codemasters. “Om als commentator dan ook onderdeel te zijn van de grootste racegame ter wereld is voor mij een enorme eer”, zegt Mol.

Olav Mol is al sinds 1991 te horen als Formula 1-commentator en heeft ondertussen meer dan 500 GP’s van commentaar voorzien. Nu maakt Mol de overstap naar de virtuele racewereld. In F1 2020, de nieuwste uitgave van het officiële Formule 1-spel, zal Mols stem voor het eerst te horen zijn. F1 2020 wordt bovendien ook volledig in het Nederlands wordt uitgegeven in de Benelux, een primeur.

“Het was een flinke uitdaging maar ook ontzettend leuk om ook in F1 2020 het verslag te mogen doen”, vertelt Mol. “Niet alleen is F1 erg populair in Nederland door het succes van Max Verstappen en de terugkeer van het Circuit Zandvoort op de racekalender, maar is de sport virtueel, met miljoenen spelers, ook populairder en realistischer dan ooit. Om als commentator dan ook onderdeel te zijn van de grootste racegame ter wereld is voor mij een enorme eer”,­ voegt Mol eraan toe.

