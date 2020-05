Eerbetoon aan Anthoine Hubert: Je kan overleden Fransman in F1 2020 naar F1 helpen

Codemasters brengt in F1 2020 een eerbetoon aan Anthoine Hubert. In de nieuwste uitgave van het officële Formule 1-spel zal het mogelijk zijn de Fransman, die vorig jaar overleed bij een crash in de F2 op Spa, naar de Formule 1 te helpen. Spelontwikkelaar Codemasters consulteerde alle betrokken partijen alvorens Hubert op te nemen in het spel.

Het personage van Hubert verschijnt in de nieuwe spelmodus ‘Mijn team’. Spelers kunnen de Fransman selecteren als teamgenoot in hun eigen, zelfgemaakte elfde team op de grid. Dat meldt RaceFans. Verder bestaat de lijst uit F2-coureurs uit het seizoen 2019. Ook Juan Manuel Correa, die zwaar gewond raakte bij Huberts crash, behoort tot de opties.



“De beslissing om Anthoine Hubert en Juan Manuel Correa toe te voegen werd niet zomaar genomen”, vertelt Lee Mather van Codemasters. “We hebben die beslissing niet alleen genomen, alle betrokken partijen werden geraadpleegd. We kwamen samen overeen dat dit de juiste beslissing is.”

Mather voegt eraan toe dat er een speciale boodschap zal verschijnen wanneer Hubert’s gelijkenis wordt geselecteerd. “Bij het bekijken van Anthoine tijdens de coureurselectie hebben we een klein eerbetoon toegevoegd.”



