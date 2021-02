Correa blikt terug op revalidatie: ‘Toen mijn brace werd uitgedaan, voelde ik me naakt’

Juan Manuel Correa maakt na een maandenlange revalidatie in mei zijn comeback in de Formule 3. De Amerikaans-Ecuadoriaanse coureur keert zo na een coma en 25 operaties ‘een jaar eerder dan verwacht’ terug in de autosport. “Ik krijg langzaam weer een normaal leven.”

Op 31 augustus 2019, tijdens de Formule 2-feature race op Spa-Francorchamps, loopt Juan Manuel Correa ernstige verwondingen op bij een crash met meerdere auto’s. In hetzelfde ongeluk komt de Fransman Anthoine Hubert om het leven. Correa krijgt een impact van 65G te verwerken en breekt beide benen en enkele ruggenwervels.

Lees ook: Juan Manuel Correa maakt anderhalf jaar na horrorcrash comeback in Formule 3

Correa wordt twee weken in coma gehouden en ondergaat de daaropvolgende maanden 25 operaties. Veertien maanden leeft hij met een brace, een ‘metalen kooi’ rond zijn been. “Ik voelde me een beetje naakt toen dat voor het eerst werd uitgedaan,” grapt Correa op de officiële F3-website. “Het was geen eenvoudig proces, (…) maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En nu kan ik weer normale kleren dragen, wat misschien wel het beste is!”

Formule 2 vs. Formule 3

In eerste instantie dacht de in Ecuador geboren Amerikaan aan een terugkeer in de Formule 2, maar door een klasse lager zijn comeback te maken, denkt Correa op lange termijn. “Er zijn een paar redenen waarom ik uiteindelijk voor de F3 ben gegaan”, legt hij uit. “Ten eerste vanwege de duur van het seizoen: het begint wat later en eindigt eerder en dat geeft me een buffer voor het geval ik nog andere ingrepen moet ondergaan.”

Daarnaast is er ook het competitieve aspect. “Ten tweede vanwege de teams in F2. Een topzitje bemachtigen was voor mij zo goed als onmogelijk, terwijl ik in F3 deze geweldige kans kreeg bij ART. Ze waren niet het enige team dat ik benaderde om terug te keren in de autosport, maar ze waren wel degenen die het meest in mij geloofden,” vertelt Correa.

Enkel ART-teambaas Sébastien Phillipe moest even overtuigd worden. “Seb dacht eerst dat ik gek was! Hij dacht dat ik 2022 bedoelde en hij moest lachen toen ik antwoordde ‘nee, nee, nee… dit jaar.’ Maar hij nam de tijd om met me af te spreken en liet me uitleggen waarom een terugkeer mogelijk was. Hij gelooft in me en dat betekent alles voor me”, aldus Correa.

Lees ook: F2-coureur Correa: ‘Kon Hubert niet meer ontwijken door brokstukken onder mijn voorbanden’