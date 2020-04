F2-coureur Correa hoopt ‘begin volgend jaar’ opnieuw te kunnen racen

Juan Manuel Correa, betrokken bij de zware Formule 2-crash op Spa vorig jaar, hoopt “begin volgend jaar” opnieuw achter het stuur van een raceauto te kruipen. Dokters vertelden Correa dat hij minstens twee jaar niet zou kunnen rijden, maar de jonge Amerikaan hoopt dus veel eerder opnieuw in een bolide te kruipen. “Hoewel de dokters zeiden dat het zes maanden zou duren, wandelde ik na drie weken ook alweer op krukken.”



Juan Manuel Correa liep op 31 augustus 2019 een ernstig rugletsel en twee gebroken benen op bij de crash tijdens de Formule 2-race op Spa waar Anthoine Hubert het leven liet. De 20-jarige Ecuadoriaans-Amerikaanse coureur onderging onder meer een operatie van 17 uur om zijn rechterbeen te redden van amputatie. Sindsdien revalideert Correa bij zijn thuis in Miami.

In de ESPN F1 Podcast vertelt Correa over zijn revalidatie. Zo kreeg hij vlak na zijn operatie te horen dat hij minstens twee jaar niet zou kunnen rijden, een prognose die volgens de 20-jarige coureur duidelijk te ruim is. “De dokters vertelden me dat als ik binnen anderhalf jaar tot twee jaar zou kunnen stappen, dat een goed resultaat zou zijn”, begint Correa zijn verhaal. “Dat was in het geval dat alles goed ging met het been en het been gered kon worden.”

Nog meer dan weten wanneer hij weer kon wandelen, wou Correa weten wanneer hij weer zou kunnen racen. “Ik was erg bot tegen hen, ik vroeg ‘Wanneer kan ik weer rijden als ik wil racen?'” Het antwoord van de dokters in november: ‘pas over twee jaar’.

Ondertussen denkt Correa met zijn revalidatie voor te lopen op schema. “Als ik kijk naar hoe het tot nu toe is gegaan, denk ik niet dat ik al zal kunnen rijden in november, maar waarschijnlijk ergens begin volgend jaar.” Bijna een jaar eerder dan de dokters voorspelden dus. Correa heeft vertrouwen in zijn snelle revalidatie. “Hoewel de dokters zeiden dat het zes maanden zou duren, wandelde ik na drie weken ook alweer op krukken. Ondertussen kan ik na zeven en halve maand bijna wandelen terwijl de dokters zeiden dat dat anderhalf jaar zou duren.”

Nachtmerrie waaruit je nooit ontwaakt

Correa komt tijdens de podcast ook terug op de crash die hij omschrijft als “een nachtmerrie waaruit je nooit ontwaakt”. “Het was schokkend en erg moeilijk te verwerken, het hele gebeuren”, blikt Correa terug. “In het begin kon ik niet echt verwerken wat er was gebeurd. Het was eng: eng op het moment van de crash, de pijn, mezelf uit de auto moeten trekken. Alles was echt onwerkelijk, als een heel enge nachtmerrie. Maar het is een nachtmerrie waar je nooit uit ontwaakt. Je moet ermee leren omgaan.”



“Het hele proces van ermee om te gaan en te ontdekken dat Anthoine (Hubert, red.) overleden was, was treurig, heel erg treurig. Ongelofelijk”, klinkt het nog steeds vol ongeloof. “Ik had nooit gedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren, vooral in een tijd waar Formule 1-auto’s zo veilig zijn, en alle opstapklassen zo veilig worden dat je zelden grote verwondingen ziet.”