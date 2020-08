Juan Manuel Correa wil volgend jaar comeback maken

Juan Manuel Correa wil volgend jaar weer achter het stuur van een Formule 2-auto zitten. Dat zei de Ecuadoriaan, die vorig jaar zwaargewond raakte tijdens de hoofdrace in de Formule 2 op Spa-Francorchamps, in gesprek met F1 Insider.

Het is vandaag een jaar na het zware ongeval in de hoofdrace van de Formule 2 in Raidillon, waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam en Juan Manuel Correa zwaargewond raakte. Correa lag twee weken in coma, ontwaakte en moest vervolgens meerdere operaties ondergaan.

Lees ook: Formule 1 houdt minuut stilte ter nagedachtenis van Anthoine Hubert

Correa is nog steeds herstellende van zijn verschrikkelijke crash, maar hij kreeg van de Formule 2-organisatie een uitnodiging om naar Spa-Francorchamps te komen. Hij twijfelde geen moment om dit weekend aanwezig te zijn. “Ik ben blij om terug te zijn en iedereen in het paddock terug te zien, ook al gaat het een emotioneel weekend worden”, zegt Juan Manuel Correa.

Zijn herstel is tot nu niet makkelijk geweest, maar hij blijft optimistisch. “Het gaat redelijk goed. Ik ben goed aan het herstellen en ik werk hard met de racersinstelling in mijn achterhoofd, meer geven dan eigenlijk nodig is. Maar het gaat dus redelijk goed”, aldus de Ecuadoriaan.

Er werd gevreesd voor het einde van zijn loopbaan, maar Correa heeft er vertrouwen in dat hij weer in een Formule 2 auto kan rijden. “Ik wil volgend jaar mijn comeback maken. Dat is eerder dan we hadden verwacht. Ik heb nog een aantal operaties te gaan, maar het metalen ding wat om mijn been zit, wordt aan het einde van het jaar weggehaald. Dat betekent dat ik vanaf december weer in de auto mag plaatsnemen”, zegt Correa.

Lees ook: Gasly over Hubert: ‘Zonder hem had ik nooit bereikt wat ik nu bereikt heb’