Formule 1 houdt minuut stilte ter nagedachtenis van Anthoine Hubert

De Formule 1 en Formule 2 zullen dit weekend op Spa-Francorchamps voorafgaand aan de race een minuut stilte houden ter nagedachtenis van Anthoine Hubert, de Formule 2-coureur die vorig jaar om het leven kwam na een zware crash in de feature race.

Zowel de Formule 1 als de Formule 2 zal in België stilstaan bij Anthoine Hubert. Voorafgaand aan de Formule 2-feature race op zaterdag zal er een minuut stilte in acht genomen worden, de Formule 1 volgt op zondag met een minuut stilte om 14:52 uur. Tevens zullen alle auto’s dit weekend voorzien zijn van een speciaal ontworpen logo als eerbetoon aan Hubert.

This weekend, the motorsport community races for Anthoine Hubert

A logo created in Anthoine’s honour will be displayed on all cars at Spa this weekend

We can also confirm that car #19 will forever be his#AH19 ❤️ pic.twitter.com/yR3UGTbIUm

— Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 27, 2020