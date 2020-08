Gasly over Hubert: ‘Zonder hem had ik nooit bereikt wat ik nu bereikt heb’

“Ik heb duizenden herinneringen aan hem”, vervolgt de Fransman. “Sinds we dertien waren zaten we samen op school, we zaten in dezelfde klas, trainden samen, we waren heel de dag samen. Ik heb zoveel verhalen. Als hij 15 keer opdrukte, zou ik 16 keer opdrukken en probeerde hij nadien om het 17 keer te doen. Hij was een heel slimme jongen, heel toegewijd.”

Lees ook: Weblog: Anthoine Hubert: De stilte galmt door de Ardennen

Gasly ontdekte na de Grand Prix van Spanje bij thuiskomst in Frankrijk dat een aantal spullen, waaronder racehelmen en dure horloges, waren gestolen. “Het is niet leuk om te ontdekken dat er mensen in je huis zijn geweest en je spullen hebben gestolen. Spullen uit mijn juniorcarrière, helmen. Het is moeilijk om zulke spullen te verkopen. Voorlopig is er geen nieuws, maar de politie is ermee bezig”, vertelt Gasly.