Juan Manuel Correa maakt anderhalf jaar na horrorcrash comeback in Formule 3

Juan Manuel Correa zal bijna twee jaar na zijn horrorcrash op Spa-Francorchamps zijn comeback maken in de Formule 3. De Amerikaans-Ecuadoriaanse coureur stapt komend seizoen in bij het Franse ART Grand Prix. “Het betekent heel veel voor me dat ART in mij en mijn comeback gelooft.”

In augustus 2019 was Juan Manuel Correa op Spa-Francorchamps betrokken bij de Formule 2-crash waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam. Correa zelf hield aan het ongeluk twee gebroken benen over en moest urenlange operaties en maandenlange revalidatie doorstaan. De voormalig F2-coureur was rotsvast overtuigd van een terugkeer in de autosport en die komt er nu ook.

Correa zal komend seizoen aantreden voor het Franse ART Grand Prix in de Formule 3. “Ik ben ontzettend blij om terug te keren na wat ik heb meegemaakt,” reageerde de in Ecuador geboren Amerikaan bij de bekendmaking van het nieuws. “Ik ben ART Grand Prix super dankbaar. Het betekent heel veel voor me dat ze in mij en mijn comeback geloven.”

Overgangsjaar

Correa omschrijft zijn comeback in de Formule 3 als een ‘overgangsjaar’. “Mijn droom is nog steeds om de F1 te bereiken en dit is de eerste stap in mijn comeback.” Starten aan het F3-seizoen, dat in mei in Barcelona begint, is voor Correa al een overwinning op zich. “Ik vat dit seizoen aan met een open geest. Ik wil mezelf geen druk opleggen, ik zal mijn best doen, ik zal doen waar ik van hou en dat is al een overwinning”, besluit hij.

