Théo Pourchaire werd zaterdag in Monaco de jongste winnaar ooit in Formule 2 na in donderdag ook al de jongste polesitter te zijn geworden. Het levert hem een plek op in een mooie ‘lijst’.

Pourchaire is geboren in 2003 en rijdt voor ART Grand Prix. De Fransman is pas zeventien jaar oud als hij zaterdag de Formule 2 hoofdrace wint op de straten van Monaco. Op de donderdag ervoor is hij tevens de snelste in kwalificatie. “De pole position was het mooist”, zegt de jongeling. “Het was pas mijn tweede sessie in Monaco.”

Lees ook: ‘Kapotte aandrijfas Leclercs Ferrari tóch veroorzaakt door Q3-crash’

De overwinning maakt Pourchaire niet alleen de jongste racewinnaar in de geschiedenis van F2, het levert hem ook een plek op in een lijst met grote namen. “Het team zei dat als ik een hoofdrace zou winnen, ik mijn foto op mocht hangen in de ART vrachtwagen. Vooral als het in Monaco zou zijn”, vertelt Pourchaire. “In de vrachtwagen hangen foto’s van Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Stoffel Vandoorne, George Russell en Nico Hülkenberg. Er zijn veel goede coureurs die voor ART hebben gewonnen.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Het talent kijkt terug op mooie herinneringen in Monaco: “Ik heb geleerd dat ik snel genoeg ben om op pole te staan.” Met een tijd van 1.20.985 was Pourchaire ruim vier tienden sneller dan Robert Schwartzman, die de tweede tijd reed. “Ik heb er alles ingestopt. Het was een hele goede ronde”, zegt Pourchaire. “En ik heb ook geleerd dat Monaco heel speciaal is.”