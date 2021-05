Ferrari-baas Mattia Binotto herhaalde het zondag na de race nog weer eens: het probleem met de FErrari van Charles Leclerc waardoor hij nog kon starten in Monaco, was waarschijnlijk niet gerelateerd aan zijn crash in de kwalificatie. Dat lijkt nu toch wel het geval te zijn.

Zowel Motorsport.com als BBC melden dat een breuk in de aandrijfas over het hoofd moet zijn gezien tijdens de checks na Leclercs crash. De as ging aan de linkerkant kapot, vertelde Binotto zondag terwijl de schade door de crash zich vooral aan de rechterkant van de auto bevond. Er waren na de crash zorgen over de versnellingsbak van Leclerc maar deze werd goed bevonden om mee te rijden.

Lees ook: Binotto: ‘Versnellingsbak niet beschadigd, kapot onderdeel niet gecontroleerd’

“Die was in orde”, herhaalde Binotto vele malen. “Het probleem bevond zich aan andere kant dan degene die geraakt werd tijdens de crash, dus dat moeten we eerst onderzoeken.” Ferrari nam volgens haar teambaas dus ook geen risico door Leclerc na zijn crash van een dag eerder zo op pad te sturen voor zijn installatierondje. Zijn auto viel stil en al snel werd de conclusie getrokken dat er zo kort voor de start van de race geen tijd meer was om de schade te herstellen

Een teleurgestelde Charles Leclerc, hij kon niet van start gaan in zijn thuisrace. Motorsport Images

“Zoals ik al zei, dit was geen gok met de versnellingsbak, daar hadden we vertrouwen in. Het gebied waar het probleem zich voordeed, was niet gecontroleerd, want het was niet beschadigd”, legt Binotto uit. Nader onderzoek in Maranello heeft nu uitgewezen dat er wel degelijk een link is tussen het falen van het onderdeel en de crash van zaterdag.

Lees ook: Toch problemen met versnellingsbak voor Leclerc, verschijnt niet aan de start

Hoewel de auto, zoals altijd voor een race, in zijn geheel geinspecteerd is, is daarbij de breuk in de linker aandrijfas niet aan het licht gekomen. Beide media schrijven ook dat Ferrari een checklist hanteert van onderdelen die na een crash getest worden, het betreft echter alleen onderdelen aan de kant van impact. Al is het nog maar de vraag of dit was opgevallen bij een grondiger check, duidelijk is wel dat deze procedure een update zal krijgen.