In beeld: Codemasters toont eerste in game-beeld van F1 2020

Codemasters lanceert vandaag een nieuwe trailer van F1 2020. In de video krijgen we voor het eerst in game-beeld te zien van de nieuwe uitgave van het officiële Formule 1-spel. Net zoals afgelopen editie bestaat er ook dit jaar de mogelijkheid te racen met legendarische auto’s en Formule 2-bolides.

Twee weken geleden toonde Codemasters alvast beelden van het virtuele Zandvoort, nu trakteert de spelontwikkelaar haar fans op een eerste trailer met racebeeld.

Naast de Formule 1 kan er op F1 2020 net als in de vorige editie ook in de Formule 2 geracet worden. Verder wordt ook de lijst met legendarische bolides uitgebreid. De lijst bestaat dit jaar uit 16 auto’s.:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

Wie de De F1 2020 Deluxe Schumacher Edition koopt krijgt naar nog eens vier bekende auto’s waar Michael Schumacher mee reed bovenop:

1991 Jordan 191

1994 Benetton B194

1995 Benetton B195

2000 Ferrari F1-2000

