Paddockposts: Ode aan Hubert, AstroTV met Norris en Ferrari’s rampenweekend

Het begint voorspelbaar te worden. Twee Mercedessen en Max Verstappen die op het podium staan na een weinig enerverende race. Toch gebeurde er op social media weer genoeg. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Lando Norris is een fervent gamer. Als hij thuis is, zit hij vaak te gamen en laat hij dat via Twitch aan de wereld zien. Afgelopen week was hij Fall Guys aan het doen, totdat hij bruut gestoord werd…

I need help. What do I do!!?? Swear to god, thing looks like it could kill me, it’s huge. pic.twitter.com/lWC9kq3Eli — Lando Norris (@LandoNorris) August 24, 2020

Al snel werd de vergelijking gemaakt met Jordan, die op de auto Buzzin Hornets hadden staan bij races waar tabaksreclame niet werd toegestaan.

Lando Norris was die avond aan het gamen met Charles Leclerc en deed een ‘dappere’ voorspelling. Het kwam niet helemaal uit, maar het typeerde wel het weekend van de Monegask.

George Russell verwachtte maar weinig van het weekend in België. Hij was dan zaterdag als een kind zo blij dat hij zich plaatste voor Q2.

Another superb qualifying performance from @GeorgeRussell63 👏 That’s five Q2 appearances out of seven so far in 2020 🎧#BelgianGP 🇧🇪 #F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/6Wyws91ocw — Formula 1 (@F1) August 29, 2020

De race was niet echt vermakelijk, maar Racing Point kreeg het toch hondsbenauwd. 2017 déjà vu?

Maar uiteindelijk ging de grootste aandacht op de baan uit naar Ferrari, de winnaars van vorig jaar op Spa. Ferrari kende zijn slechtste weekend tot dusver en pakt geeneens punten. Raar jaar dat 2020…

Imagine waking up from a coma, hear about Corona but get shocked from seeing this. 2020 is going flat out. https://t.co/ap7cdMvgCT — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) August 30, 2020

Lewis Hamilton won zijn 89ste race uit zijn carrière. Daarmee heeft hij nog twee overwinningen nodig om het record van Michael Schumacher te evenaren. Ferrari voelt de bui al hangen voor hun 1000ste Formule-1 race op Mugello…

Two more wins for Hamilton and he equals Michael Schumacher’s all-time win record… at Ferrari’s 1000th Grand Prix celebration. pic.twitter.com/lLj68gPSSY — WTF1 (@wtf1official) August 30, 2020

Het zou ongelooflijk veel gaan regenen op Spa, maar het regende alleen maar licht tijdens de derde vrije training. Maar zoals zo vaak kwam de regen net na de race.

Anddddd here comes that Spa rain. ☔️ — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 30, 2020

Pierre Gasly had een emotioneel zwaar weekend. Hij ging terug naar de plaats, waar hij zijn goede vriend Anthoine Hubert verloor. Maar ondanks al die emoties reed de Fransman een fantastische race en werd hij zelfs Driver of the Day. Hij is de fans enorm dankbaar.

Thank you guys for electing me Driver of The Day on such a day. It was a tough weekend emotionnaly. Today was a very important race personnaly, and I gave everything I had. I wanted to do very well for Anthoine, and honored him the best possible way. (1/2) pic.twitter.com/w4RNUH66vj — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) August 30, 2020

Maar het weekend stond in teken van Anthoine Hubert, die vorig jaar het leven liet na verschrikkelijke crash in Raidillon. Het is vandaag (31 augustus) precies een jaar geleden. De Formule 1-gemeenschap zal hem nooit vergeten.

One year on, we remember Anthoine Hubert Outrageously gifted, much-loved He is always in our thoughts#AH19 ❤️ pic.twitter.com/X5qNX2RFJN — Formula 1 (@F1) August 31, 2020

