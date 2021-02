Die keer dat Rinus van Kalmthout een beer tegenkwam: ‘Die beer en ik keken elkaar aan: shit’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout beleeft in Amerika niet alleen mooie autosportavonturen, ook buiten de baan kan het leven er behoorlijk spannend zijn. Soms misschien zelfs iets te spannend, zoals toen hij vorig najaar een beer tegenkwam.

Er is weinig Amerikaanser dan een mooie road trip, dus toen Van Kalmthout en zijn trainer Raun Grobben een mooi gat hiervoor op de Indycar-kalender zagen, gingen ze ervoor. Koelboxen achterin, fietsen achterop, Bruce Springsteen op de radio en na een paar dagen toeren kwamen ze aan bij de rand van Yellowstone National Park.

Nadat ze eerder ’s nachts de wolven al hadden horen huilen, zag Van Kalmthout tijdens een hike in het beroemde natuurpark ineens een beer op de weg – letterlijk. “Ik denk dat we net tweehonderd meter aan het hiken waren. Raun liep voor me, dus ik zei nog: ‘Raun, beer!’ Maar ja, ik had dat de hele week al voor de grap geroepen, dus hij geloofde me niet”, zegt Van Kalmthout.

“Daarna riep ik het maar iets harder: ‘Raun, beer!’ Toen keek hij ook naar rechts en vijf meter verderop stond die beer. Raun zag ‘m en rende snel naar een boom om achter te staan, terwijl die beer en ik elkaar aankeken van: ‘shit’. Gelukkig liep het allemaal goed af!”, zo kan de Nederlandse Indycar-coureur het gelukkig navertellen, met de beer die na een paar lange seconden het hazenpad koos.

