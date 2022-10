Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is op 78-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. De Oostenrijker was in 1984 de mede-oprichter van energiedrankfabrikant Red Bull. Onder zijn bezielende leiding werd in Formule 1-tempo de gehele wereld veroverd. Met de verkoop van de energiedrankjes verdiende hij het grootste deel van zijn enorme vermogen.

Het merk Red Bull droeg vanaf de eerste dag nadrukkelijk de signatuur van Mateschitz, die 49 procent van de aandelen in zijn bezit had. Want Red Bull staat in de ogen van velen voor gedurfd, sportief, getalenteerd en grensverleggend. Alle marketingactiviteiten droegen daaraan bij.

Dietrich Mateschitz was een enorme sportliefhebber. Je kon het ook op hogere leeftijd nog aan hem afzien: een fitte zeventiger met een gezond uiterlijk en een scherpe blik. Niets ontging hem ogenschijnlijk als hij door de paddock wandelde, maar zelf ontliep hij liever de aandacht van anderen en met name de schijnwerpers van de media.

In mijn vorige leven als Formule 1-verslaggever bij De Telegraaf had ik het genoegen hem een keer te interviewen, aan de vooravond van de Oostenrijkse GP op de Red Bull Ring. Een unicum, want op jaarbasis werden honderden interviews afgewezen. Mateschitz stelde voorafgaand aan het interview slechts één voorwaarde: dat zijn antwoorden integraal werden weergegeven. Want als een uitspraak van hem in de krant kwam, moest het wel écht zijn uitspraak zijn. Oftewel, Mateschitz wilde volledige controle. Tot en met de punten en de komma’s.

Het interview ging vooral over Formule 1 en over Max Verstappen, van wie hij sinds het begin een groot fan was. Waarschijnlijk ook omdat hij veel van zichzelf terugzag in het karakter van de Limburger. Authentiek, zelfbewust, gedisciplineerd en veeleisend. Voor anderen, maar zeker ook voor zichzelf. Mateschitz gaf in 2014 hoogstpersoonlijk zijn goedkeuring alvorens Verstappen zijn handtekening kon zetten onder zijn eerste Formule 1-contract bij Red Bulls satellietteam Scuderia Toro Rosso. Want belangrijke beslissingen, die nam hij gewoon zelf.

Mateschitz was altijd uitgesproken. Dus ook in het bewuste interview over Max Verstappen. ,,Het is terecht als mensen hem met de allergrootsten in de sport vergelijken. Om één simpele reden: hij is een van de allergrootsten. Nu al. Zijn inhaalacties doen niemand hem na”, zei hij onder meer.

Sinds 2004 was Dietrich Mateschitz actief in de Formule 1. In november van dat jaar nam hij Jaguar Racing over van Ford voor het symbolische bedrag van één pond. Het team werd omgedoopt tot Red Bull Racing. Een jaar later werd Minardi ingelijfd. Ook dat team kreeg een andere naam: Scuderia Toro Rosso, het huidige Alpha Tauri. Als het even kon bezocht hij een paar keer per jaar een Grand Prix. Op zijn eigen circuit in Spielberg, zijn spreekwoordelijke achtertuin, was de man uit Sankt Marein im Mürztal in ieder geval altijd van de partij. Dan landde hij zijn helikopter ergens in het gras, achter de paddock.

Dietrich Mateschitz had zeker geen hekel aan luxe. Hij had het namelijk allemaal. Voetbalclubs. Formule 1-teams. Een circuit. Een onderzeeër. Een eiland. Hotels. Landgoederen. En auto’s, boten en vliegtuigen. Hij leefde het goede leven, zogezegd. Het goede leven dat hij, zelf kind van twee onderwijzers, voor zichzelf en zijn omgeving had gecreëerd door heel hard te werken en zichzelf jarenlang veel te ontzeggen. In die zin was hij een topsporter. Alles voor het succes.

Het tijdschrift Forbes schatte zijn vermogen vorig jaar op 26,9 miljard Amerikaanse dollar, waarmee hij de nummer 56 van de wereld zou zijn. Als Mateschitz het gelezen heeft, zal hij ongetwijfeld even gekeken hebben naar de mensen die boven hem stonden op de lijst. Want competitief was hij altijd en overal. Verliezen was niet z’n ding.

Dietrich Mateschitz hoopte vurig dat Max Verstappen de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1 zou worden. Het was zijn ultieme droom, zo vertelde hij in het interview. Het is één van de weinige dromen van Mateschitz die niet uit is gekomen. Dat record blijft in ieder geval voorlopig nog in handen van Sebastian Vettel, een andere oogappel van hem. De tweede wereldtitel op rij van Max Verstappen zal hem ongetwijfeld goed gedaan hebben. Voor Mateschitz was het helaas de laatste die hij meemaakte. De twee hadden soms app-contact. Het zou me niet verbazen als Mateschitz vanaf zijn ziekbed nog een laatste appje heeft gestuurd met een duimpje omhoog.