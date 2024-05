Er is een dispensatieverzoek ingediend bij de FIA voor de 17-jarige Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. Formeel mag een coureur tegenwoordig pas uitkomen in de Formule 1 als hij minimaal 18 jaar is. De Italiaan bereikt die leeftijd echter pas in augustus. Het verzoek zou erop kunnen duiden dat Mercedes en Williams het Italiaanse talent al eerder naar voren willen schuiven, ten koste van Logan Sargeant.

De Amerikaan van Williams zit al langer op de wip. Sterker, er wordt volop gespeculeerd dat de GP van komende zondag in Miami, zijn thuisrace nota bene, weleens zijn laatste optreden in de Formule 1 zou kunnen zijn. Sargeant heeft sinds zijn entree in de koningsklasse nog geen enkele maal kunnen imponeren. Hij scoorde in de 27 races tot dusver slechts één schamel WK-punt, vorig jaar verdiend bij de Amerikaanse GP in Austin. Bovendien bouwde hij met de nodige crashes een bedenkelijke reputatie op als brokkenpiloot.

Antonelli rijzende ster

In tegenstelling tot Sargeant wordt Antonelli gezien als de rijzende ster in de autosport. Momenteel staat hij als debutant in de klasse negende in het F2-kampioenschap. Vorig seizoen won hij het Europees kampioenschap in de Formula Regional en het kampioenschap in het Midden-Oosten.

Antonelli is al in verband gebracht met een zitje bij Mercedes, als opvolger van Lewis Hamilton, al lijkt dat laatste op voorhand nog veel te vroeg. Het talent maakt sinds 2018 deel uit van het juniorprogramma van Mercedes. Mogelijk wil men hem zijn eerste ervaringen laten opdoen bij Mercedes’ klantenteam Williams. Dit seizoen heeft hij wel al enkele testen gedaan in een oude F1-bolide van Mercedes.

Overigens ontkent James Vowles, teambaas van Williams, dat er concrete plannen bestaan om Logan Sargeant te vervangen door Antonelli. “Logan moet zijn plaats verdienen en op dit moment heeft hij een aantal moeilijke doelen. Hij moet veel dichter bij Alex zien te komen. Maar er staat op dit moment niets op de radar om hem te vervangen”, beweert hij.

FIA neemt verzoek in overweging

De FIA neemt het dispensatieverzoek in overweging, maar de verwachting is dat een uitspraak wel enige tijd op zich zal laten wachten. De leeftijdsgrens van 18 jaar werd overigens in 2016 ingevoerd naar aanleiding van het F1-debuut van Max Verstappen op 17-jarige leeftijd bij Red Bulls satellietteam Scuderia Toro Rosso.

