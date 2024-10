Met hoofdredacteur André Venema bespreken we in Paddockpraat Update de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Van de klinkende overwinning van Ferrari tot het bloedstollende duel tussen Verstappen en Norris.



Ook heeft Venema na afloop van de race gesproken met Helmut Marko over het hoofdpijndossier getiteld Sergio Pérez. Moet de Mexicaan na het ijzersterke optreden van Liam Lawson in Austin zich nog meer zorgen maken over zijn positie binnen Red Bull?

Beluister de podcast hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

Of bekijk de podcast op YouTube:



