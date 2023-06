Ronde 9 van het Formule 1-seizoen 2023. Het circus heeft zich verplaatst naar Oostenrijk, naar de Red Bull Ring. We namen een kijkje achter de schermen.

Charles Leclerc won de Oostenrijkse GP vorig jaar. Het was de laatste overwinning van Ferrari. Kan de Scudeia opnieuw zegevieren in het hol van de leeuw? (Getty Images)

Ook Max Verstappen was al vroeg in de paddock te vinden. (Getty Images)

De trofeeën waar dit weekend om wordt gestreden. (Getty Images)

Veel media-aandacht voor Yuki Tsunoda. (Getty Images)

Valtteri Bottas is populair in Oostenrijk en deelt nog even wat handtekeningen uit. (Motorsport Images)

George Russell arriveert in stijl bij de Red Bull Ring. (Motorsport Images)

Iets minder stijl bij AlphaTauri? (Motorsport Images)

Carlos Sainz, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Guanyu Zhou en Logan Sargeant tijdens de persconferentie. (Motorsport Images)

Nico Hülkenberg geniet van het mooie weer (Motorsport Images)

Terwijl de coureurs mediaverplichtingen hebben, zijn de teams al volop bezig met het prepareren van de auto’s (Getty Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)