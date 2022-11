Mattia Binotto stopt aan het einde van 2022 als teambaas van Ferrari. De vele fouten van 2022 zorgden voor de druppel die de emmer deed overlopen. Wie gaat de opvolger van Binotto worden? Formule1.nl zet de opties van de Scuderia op een rijtje.

Frédéric Vasseur

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur staat hoog op het lijstje om de nieuwe Ferrari-teambaas te worden. De Franse teambaas heeft bij het Zwitserse team een goede staat van dienst opgebouwd en onderhoudt ook een uitstekende relatie met Charles Leclerc. In 2018 kende de Monegask een uitstekend seizoen bij Alfa Romeo, iets dat hem een jaar later al een stoeltje bij Ferrari opleverde.

Daarnaast wordt Alfa Romeo in 2026 overgenomen door Audi. Ook al duurt dat nog even, toch is Frédéric Vasseur nog niet zeker van een langer verblijf, mocht Audi andere plannen blijken te hebben. Vasseur is dus zeker een optie voor het Italiaanse team.

Benedetto Vigna

Een tijdelijke oplossing zou Benedetto Vigna kunnen zijn. De 53-jarige CEO van Ferrari zou de rol voor maximaal één seizoen kunnen opvullen om het team zo de kans te geven een nieuwe geschikte teambaas te zoeken. Vigna is na John Elkann de machtigste man binnen de Scuderia, dus het is maar de vraag of de Italiaan zich wil schikken in een rol als teambaas. Ook is het de vraag wie Ferrari dan bij Alfa Romeo wil neerzetten als teambaas mocht er toch gekozen worden voor Frédéric Vasseur.

Antonello Colleta

Laurent Rossi nam in 2021 Cyril Abiteboul over als teambaas van Alpine. Een gelijksoortige move zou Ferrari kunnen maken door Antonello Coletta naar voren te schuiven als teambaas van het Formule 1-team. Coletta is op dit moment actief in de GT-klasse bij Ferrari en is in deze tak uiterst succesvol gebleken. Het is afwachten of Ferrari Coletta voor de leeuwen wil gooien op het hoogste niveau, maar de Italiaan heeft de papieren.

