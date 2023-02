Nog slecht een paar dagen en dan mag Nyck de Vries eindelijk van start gaan in de Formule 1. Een droom die voor hem is uitgekomen na een lange weg vol hoogtepunten, maar ook gevuld met obstakels en teleurstellingen. In de nieuwe documentaire ‘Nyck de Vries: Durf te Dromen’ vertelt hij openhartig over zijn reis naar de Formule 1 en blikt hij uitgebreid vooruit op zijn debuutseizoen bij AlphaTauri. Vanaf vandaag is de documentaire te zien op Viaplay.

“De afgelopen maanden waren een achtbaan van emoties. Het was altijd mijn droom om de Formule 1 te halen en die droom is nu uitgekomen. Hier heb ik samen met mijn familie mijn hele leven naar toegewerkt,” aldus De Vries. “Ik kijk dan ook uit naar het seizoen. We beginnen vanaf 23 februari met de pre-season testdagen en de week daarna start het nieuwe seizoen echt met de Grand Prix van Bahrein. Ik kan niet wachten tot de lichten uitgaan.”

Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay Nederland, voegde hieraan toe: “Aan de vooravond van het nieuwe seizoen willen we de kijkers graag kennis laten maken met de nieuwe Nederlandse Formule 1-coureur Nyck de Vries. Hij heeft een lang en uniek traject doorlopen om zijn droom waar te maken, maar uiteindelijk kan hij vanaf de Grand Prix van Bahrein de titel ‘Formule 1-coureur’ op zijn visitekaartje zetten. Het is mooi hoe open en eerlijk Nyck vertelt over zijn jeugd, het verlaten van Nederland, de momenten waarop hij op een splitsing stond en de mensen die geen vertrouwen in hem hadden. Iedereen zal na afloop van ‘Durf te dromen’ op een nog positievere manier naar Nyck kijken.”