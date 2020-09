Domenicali: ‘Mindere periode hoort erbij, maar de F1 heeft snel een sterk Ferrari nodig’

Voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali vindt het niet heel ongewoon dat de Scuderia momenteel een mindere periode doormaakt. Maar, stelt hij: “Ferrari moet zich wel snel herpakken, want de Formule 1 heeft Ferrari als uitdager nodig.”

Dat verklaart Domenicali, die zich van 2008 tot en met 2014 teambaas van Ferrari mocht noemen, in een exclusief interview voor de Ferrari-special van FORMULE 1 die nu in de winkel ligt of hier te bestellen is.

“Een wat mindere periode zoals Ferrari die nu kent, hoort bij een cyclus”, zo weet Domenicali natuurlijk als geen ander, aangezien ook hij zowel goede als slechte jaren aan het roer van de Scuderia heeft meegemaakt.

“Het is net zoals bij de cyclus van het leven”, doceert de Italiaan. “McLaren, Williams, Mercedes: ze hebben allemaal een cyclus. Het belangrijkste is en blijft de focus. Kijk en luister niet naar wat er geschreven en gezegd wordt”, is zijn advies. In andere woorden: concentreer je op je eigen werk.

Wat wel belangrijk is, zo beklemtoont Domenicali, is dat Ferrari niet te lang in dit dal blijft hangen. “Ferrari moet zich wel snel herpakken, want het kampioenschap heeft Ferrari als uitdager nodig”, denkt hij. “De Formule 1 heeft er alleen maar voordeel bij als Ferrari om het kampioenschap meedoet.”

Dat laatste geldt overigens ook voor andere historische teams als McLaren en Williams, zegt Domenicali. Volgens hem vaart de sport er alleen maar wel bij als dit soort equipes competitief zijn. “Met meer kanshebbers voorzie ik een prachtige toekomst voor de Formule 1.”

