In Madrid is donderdag de eerste Formule 1-tentoonstelling in de geschiedenis geopend. In het congrescentrum IFEMA is een aantal zalen ingericht met 73 jaar autosporthistorie.

De opening werd verricht door Stefano Domenicali, directeur van Formule One Management. “Ik ben blij hier in Madrid te zijn om deze spectaculaire tentoonstelling officieel te openen”, zei de Italiaan. “In het bijzonder ben ik blij dat onze gepassioneerde Spaanse fans als eerste de kans krijgen om deze show te zien.” De tentoonstelling is vanaf vrijdag toegankelijk voor het publiek en zal enige maanden in Madrid blijven. Daarna gaat de expositie ‘op reis’ langs enkele andere wereldsteden, maar welke dat zijn is nog niet bekendgemaakt.

Hoogtepunten van de tentoonstelling vormen de verbrande resten van de Haas VF-20, de auto waarmee Romain Grosjeans in 2020 zwaar crashte tijdens de Grand Prix van Bahrein en de AlphaTauri AT01. Met die auto won Pierre Galsy op Monza zijn eerste race. Verder is de tentoonstelling aangekleed met helmen, overalls, krachtbronnen en andere objecten uit de Formule 1 terwijl er ook ruimte is gemaakt voor nooit eerder gepubliceerd foto- en videomateriaal.

De verbrande resten van Grosjeans Haas (Formula1.com)

De Lotus 49B (Formula1.com)

TAG-krachtbron van de McLaren MP4/2 (Formula1.com)

(Formula1.com)