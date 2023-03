Formule 1-topman Stefano Domenicali ziet het liefst dat de vrije trainingen uit de Formule 1 verdwijnen. Volgens de Italiaan loopt het publiek er niet warm voor. De meningen over zijn voorstel zijn verdeeld.

Dat Domenicali geen fan is van de oefensessies op vrijdag is geen geheim. Hij liet zich afgelopen jaar namelijk ook al eens kritisch uit over de vrije trainingen. Afgelopen weekend deed de Formule 1-topman dat opnieuw, ditmaal met een pleidooi voor het afschaffen ervan.

Waarde

“Ik ben er voorstander van om de vrije trainingen te schrappen. Die zijn van groot belang voor engineers, maar het publiek vindt ze niet leuk”, zei Domenicali op de Portugese tv na de seizoensouverture in de MotoGP. In 2022 stelde hij al dat de sessies alleen waarde hebben voor teams en coureurs en niet voor fans.

De eerste reacties, zowel vanuit de sport zelf als van liefhebbers, zijn niet onverdeeld positief. De wens van Domenicali is sowieso niet erg realistisch: teams en organisatoren zullen naar verwachting niet snel akkoord gaan. Voor hen zijn vrije trainingen wel degelijk van waarde, voor respectievelijk set-up en ontwikkeling als ook het bieden van een extra dag vermaak tijdens een Grand Prix-weekend.