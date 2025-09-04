Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, heeft laten weten dat Monza niet verzekerd is van een plek op de Formule 1-kalender na 2031, wanneer het huidige contract afloopt. Volgens Domenicali schiet de voortgang van de renovaties aan het iconische circuit ernstig tekort.

Hoewel Monza al is begonnen met een langverwacht renovatieprogramma, vindt Domenicali dat het tempo veel te laag ligt. Tegelijkertijd onderstreept hij wel het belang van de Italiaanse Grand Prix voor de sport. “Er moet veel gebeuren vanaf 8 september,” verklaarde Domenicali tegenover Italiaanse media. “Het contract loopt tot en met 2031, maar ik wil dat de Italiaanse Grand Prix ook daarna blijft bestaan, maar met garanties, concrete plannen en zonder eindeloze gesprekken.”

GP Hongarije als voorbeeld

De F1-baas hoopt dat de werkzaamheden binnen enkele jaren afgerond kunnen worden, al erkent hij dat dit voor een historisch circuit als Autodromo Nazionale Monza een uitdaging is. Toch ziet hij geen reden waarom het niet zou kunnen: “Hongarije heeft laten zien dat een complete verbouwing in korte tijd mogelijk is. In Boedapest hebben ze het circuit in recordtempo gerenoveerd.”

Hoewel de Italiaanse Grand Prix dit weekend op het programma staat, wil Domenicali dat niet als excuus zien om achterover te leunen. Zijn boodschap is duidelijk: “Er is actie nodig.”

