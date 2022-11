Formule 1-baas Stefano Domenicali is er ‘volledig van overtuigd’ dat de titelstrijd in 2023 langer zal duren en dus spannender wordt. Dat de titel al zo vroeg beslist is, heeft volgens de Italiaan geen gevolgen voor de interesse in de laatste races en de financiën van de sport.

De Formule 1 introduceerde dit seizoen een stevige set aan nieuwe technische regels in de hoop de races wat spannender te maken. De nieuwe Formule 1-bolides moesten beter in staat zijn om dicht achter een voorligger te rijden door de verminderde vuile lucht die de bolides genereren. Dat is volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali geslaagd, al is het kampioenschap er niet per se spannender op geworden.

De coureurstitel werd in Japan al in het voordeel van Max Verstappen beslist en een race later, in Austin, stelde Red Bull de constructeurstitel veilig. “In dit geval hebben Red Bull en Max Verstappen het gewoon ongelofelijk gedaan”, zegt Domenicali. “Misschien heeft een ander team de kans niet gegrepen.”

“Maar wat we op de baan hebben gezien aan wiel-aan-wiel-actie, dat is precies wat we wilden”, vervolgt Domenicali. “Ik ben er dan ook volledig zeker van dat we volgend jaar tot het einde van de kalender het gevecht op de baan zullen zien.”

Dat de twee titels al zo vroeg beslist zijn, heeft volgens Domenicali geen invloed op de interesse in de laatste races van het seizoen. Hij wijst naar de strijd om de overige posities bij de constructeurs, waar de teams om de miljoenen strijden. “Er zal dus wel genoeg interesse zijn in de races in Brazilië en Abu Dhabi, geen probleem.”

Bovendien, benadrukt Domenicali, zal dit geen invloed hebben op de financiën van het kampioenschap zelf. “Wij zien hier geen risico’s. De laatste twee races zijn uitverkocht en de cijfers blijven stijgen. De aandacht zal natuurlijk verschuiven,” weet de Italiaan ook, “naar andere gevechten. Dat hoort bij het racen”, besluit de Formule 1-baas.