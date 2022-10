Formule 1-baas Stefano Domenicali verzekert dat met het recordaantal van 24 races in 2023 ‘het maximum’ is bereikt. Mocht het aantal races problemen veroorzaken, dan zou Domenicali ‘onmiddelijk het aantal verminderen’.

De Formule 1-kalender had dit jaar al een recordaantal van 23 races moeten tellen, maar door het wegvallen van de Russische Grand Prix is dat aantal op 22 races gekomen. Vanaf volgend jaar staan er echter 24 races op de kalender, met de (voorlopig geplande) terugkeer van China en nieuwkomers als Qatar en Las Vegas.

Het leidt tot de vraag waar de kalenderexpansie stopt. Maar, zo verzekert Formule 1-baas Stefano Domenicali, het maximum is met 24 races wel bereikt. “23 tot 24 races is een goed aantal. Maar meer wil ik er niet over kwijt”, zegt Domenicali tegen Motorsport-Magazin.com. “Rond dit aantal worden de locaties gekozen. Er zijn veel factoren waarmee rekening wordt gehouden, maar het aantal Grands Prix is duidelijk. Met 24 races is het maximum bereikt”, stelt de Italiaan.

Teams hebben hun zorgen geuit over de hoeveelheid races, waardoor zij moeten roteren met het personeel dat anders te lang van huis is. Bovendien lijkt het nu vooral een kwestie van kwantiteit boven kwaliteit, maar dat is volgens Domenicali niet het geval. “24 races creëert het juiste evenwicht tussen vraag en kwaliteit”, meent hij. “Als het aantal Grands Prix problemen veroorzaakt, zou ik het onmiddellijk verminderen. Ik denk dat je met 24 races een mooi wereldkampioenschap krijgt.”

“Bij het maken van de racekalender is de financiële kant erg belangrijk”, geeft Domenicali aan. Hij benadrukt dat er op dit moment meer interesse is in het organiseren van een Grand Prix, dan plek op de kalender. “We houden rekening met de schoonheid van het circuit zelf, de investeringen, de activiteiten voor de fans en het belang van de betrokken teams en fabrikanten”, legt de Formule 1-baas uit.