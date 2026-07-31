Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet een terugkeer van de GP Duitsland op de F1-kalender wel zitten. De Italiaan verklapt zelfs dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden met de organisatie achter Hockenheimring, het geliefde Duitse circuit. “Voor het eerst is er weer een mogelijkheid om samen met Hockenheim iets te doen”, vertelt Domenicali.

De laatste keer dat de Formule 1 afreisde naar Duitsland voor een race was in 2020. Als noodoplossing voor de uitgebroken coronapandemie vond toen een Grand Prix plaats op de Nürburgring. De laatste GP Duitsland vond in 2019 plaats op Hockenheim. CEO Stefano Domenicali zet echter de deur weer op een kier voor een terugkeer van het geliefde circuit op de Formule 1-kalender.

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“We zien dat ook Europa blijft groeien”, aldus de CEO over de Europese markt, tegenover Auto, Motor und Sport. “Het wordt weer een belangrijke markt. De cijfers spreken voor zich. Hockenheim heeft contact met ons opgenomen”, onthult Domenicali vervolgens. “Er hebben al eerste gesprekken plaatsgevonden. Momenteel wordt het circuit gemoderniseerd. Maar als er sprake is van een mogelijk Formule 1-evenement, zijn er investeringen nodig. Ons platform vereist een bepaald investeringsniveau.”

Lange termijn

Toch klinkt Domenicali positief over een terugkeer van het Duitse circuit. “Voor het eerst is er weer een mogelijkheid om samen met Hockenheim iets te doen”, vervolgt de Italiaan. “We denken hierbij niet alleen aan de korte termijn, maar aan een samenwerking op de lange termijn.”

De organisatie achter de Hockenheimring zelf wil nog niet al te veel op de zaken vooruitlopen. “We staan regelmatig in contact met de Formule 1. We willen een compleet beeld krijgen van de mogelijkheden, de kansen en de risico’s”, vertelt algemeen directeur Jorn Teske. “Er is interesse, maar op dit moment zijn er geen resultaten te melden. Mocht er een concreet vooruitzicht zijn voor een Grand Prix, dan zullen we jullie daar graag over informeren.”

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