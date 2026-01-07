Formule 1-CEO Stefano Domenicali is voorzichtig positief over een mogelijke terugkeer van de Grand Prix van Duitsland. Onze oosterburen ontbreken al geruime tijd op de kalender, terwijl iconische circuits als Hockenheim staan te trappelen om de Formule 1 opnieuw te verwelkomen. Volgens Domenicali heerst er optimisme rond een Duitse GP, al benadrukt hij tegelijkertijd het belang van het juiste bod.

Voordat Duitsland van de kalender verdween, stond er vrijwel ieder jaar een Grand Prix op de planning; sinds 1950 had het land slechts vier edities gemist. De Formule 1 deed daarbij zowel het circuit van Hockenheim als de legendarische Nürburgring aan. Ondanks dat Duitsland in de afgelopen decennia grote kampioenen als Sebastian Vettel en Nico Rosberg voortbracht, leek de interesse in de sport geleidelijk af te nemen. Dalende kijkcijfers en financiële problemen bij beide circuits maakten uiteindelijk een einde aan het evenement. De laatste officiële Duitse Grand Prix werd in 2019 verreden, al keerde de Formule 1 tijdens het coronaseizoen van 2020 nog één keer terug naar de Nürburgring.

Optimisme

Sindsdien klinkt de roep om een terugkeer van de Duitse Grand Prix steeds luider. Formule 1-CEO Stefano Domenicali neemt die vraag serieus, zo verklaarde hij onlangs tegenover Motorsport Magazin. “We staan ervoor open en zijn bereid om de nodige gesprekken te voeren”, liet hij weten. “Er heerst optimisme rondom de Duitse GP en ik hoop dat dit zich de komende maanden verder ontwikkelt. Natuurlijk hebben we interesse in een terugkeer naar Duitsland, maar wel met de juiste organisator en het juiste aanbod.”

Hockenheim geldt als de meest voor de hand liggende locatie voor een nieuwe Duitse Grand Prix. Het circuit heeft recent diverse renovaties ondergaan, met name op het gebied van infrastructuur. Domenicali benadrukte echter dat de Formule 1 geen overhaaste beslissingen hoeft te nemen; de wereldwijde vraag naar Grands Prix is groot. “Het goede nieuws is dat we niet wanhopig zijn, want we krijgen veel aanvragen van over de hele wereld”, besloot hij. “Als de Duitse markt een terugkeer naar de Formule 1 niet als prioriteit ziet, moeten we dat accepteren en vooruitkijken.” Onlangs kreeg de GP van Portugal al groen licht, terwijl ook Zuid-Afrika en Thailand nadrukkelijk lobbyen voor een plek op de kalender.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

